Boundless RPG (Français)

Vous trouverez ci-dessous la traduction complète des règles de Boundless. Vous pouvez aussi télécharger la version PDF gratuite du jeu sur itch.io :

<a href="https://wendigoworkshop.itch.io/boundless-fr"><p>Boundless - Version Française par WendigoWorkshop</p></a>

Traduit de l’anglais par Jo Sévigny de https://www.wendigoworkshop.com/.

L’essentiel

Ce jeu utilise des dés à six faces (D). Lorsque vous roulez des dés, chaque 5 ou 6 est un Succès; tous les autres résultats sont des Échecs. Si vous devez rouler 0D, roulez 1D mais ne comptez que le 6.

Création de personnage

Attributs

Les Attributs représentent la capacité de votre personnage à faire face à des situations dangereuses. Ceux-ci sont:

Force : ténacité, robustesse, et attaques en mêlée.

: ténacité, robustesse, et attaques en mêlée. Dextérité : finesse, agilité, et attaques à distance.

: finesse, agilité, et attaques à distance. Volonté : charisme, concentration, sorts, et sorcellerie.

Roulez 4D pour chaque Attribut ; chaque Succès ajoute 1 au total. Vous pouvez échanger deux Attributs de votre choix. Si le total de tous vos Attributs est moins de 3, recommencez.

Endurance

L’Endurance est la capacité de votre personnage à surmonter les épreuves physiques et mentales. Commencez avec 6.

Points de vie

Les Points de vie (PVs) mesurent la capacité de votre personnage à éviter les dégâts mortels. Commencez avec un nombre de PVs égal à 2 + la Force de votre personnage.

Objets et Conditions

Les objets représentent l’équipement de votre personnage. Commencez avec 3 Objets de votre choix et une petite relique pour la chance.

Votre personnage a 10 Emplacements. La plupart des objets en prennent 1, et les plus lourds 2.

Lorsque vous êtes affligé d’une Condition telle la fatigue, la maladie, la privation, le poison, etc., écrivez-la dans l’un de vos Emplacements. S’il n’y en a aucun de libre, abandonnez un objet pour faire de la place. Certaines Conditions peuvent empirer avec le temps et prendre plus d’Emplacements. Vous pouvez seulement les retirer au travers de la fiction.

Lorsque tous les Emplacements sont pleins, votre personnage tombe à 1 PV. Si la moitié sont pris par des Conditions, iel tombe inconscient·e.

Chance (Optionnel)

Vous commencez chaque session avec 1 de Chance. Ensuite, roulez 2D (4D si vous jouez solo). Pour chaque Succès ajoutez 1 point de Chance au total. Dépensez ou donnez 1 de Chance pour relancer un jet, doubler les dégâts d’une attaque, ou faire une action additionnelle.

Règles Principales

Jets

Lorsque votre personnage tente quelque chose de difficile, évaluez si cette action comporte un risque. Un plan ingénieux, l’Objet adéquat, l’aide d’un·e allié·e, ou la fiction peu augmenter l’effet de l’action, réduire la sévérité des conséquences ou complètement retirer la nécessité d’un Jet.

Si l’action est tout de même considérée risquée, faites un Jet en roulant un nombre de dés équivalents à un Attribut (Force, Dextérité, Volonté). Vous pouvez aussi dépenser de l’Endurance et chaque point ajoute 1D au Jet.

Si vous devez rouler 0D, roulez 1D mais ne comptez que le 6.

1 Succès ou + : votre personnage réussit son action.

: votre personnage réussit son action. 0 Succès : votre personnage échoue son action.

Les tâches plus difficiles peuvent augmenter le nombre de Succès requis selon la situation.

Défenses

Échouer un Jet ou un autre événement de l’histoire pourrait déclencher des conséquences comme subir des Dégâts, gagner une Condition, ou même mourir.

Si éviter la conséquence est possible, roulez votre Défense en lançant un nombre de dé égal à l’Endurance actuelle de votre personnage.

Si vous devez rouler 0D, roulez 1D mais ne comptez que le 6.

1 Succès ou + : votre personnage évite la conséquence.

: votre personnage évite la conséquence. 0 Succès : votre personnage subit la conséquence.

Suite à votre jet, réduisez l’Endurance de votre personnage de 1 pour chaque Échec, max. 2 points. Certaines conséquences plus dangereuses pourraient augmenter le nombre de Succès requis selon la situation.

Dégâts & jets contre la mort

Lorsque votre personnage subit des Dégâts, iel perd ce nombre de PVs. Lorsqu’iel atteint 0 PVs, iel est en danger critique et vous devez faire un Jet contre la mort en roulant un nombre de dés égal à la Force actuelle de votre personnage.

Si vous devez rouler 0D, roulez 1D mais ne comptez que le 6.

1 Succès ou + : votre personnage est blessé mais survit.

: votre personnage est blessé mais survit. 0 Succès : votre personnage est inconscient et va mourir s’iel ne reçoit pas d’aide.

Après avoir roulé, réduisez la Force de votre personnage de 1 pour chaque Échec, max. 2 points. Les Attributs ne peuvent pas descendre sous zéro. Si vous subissez des dégâts et que vous avez 0 PVs, vous devez faire un Jet contre la mort.

Combat

Au début de chaque tour, chaque participant roule 1D pour l’Initiative et agit dans l’ordre, du plus haut au plus bas. Les ennemis agissent en premier sur une égalité, et celleux qui sont pris·e au dépourvu agissent toujours en dernier. Deux joueurs peuvent aussi échanger leur dé d’Initiative, tant qu’aucun des deux n’a joué.

Armes : les Armes ont une Valeur de dégâts, utilisée pour déterminer les dégâts infligés aux ennemis.

: les Armes ont une Valeur de dégâts, utilisée pour déterminer les dégâts infligés aux ennemis. Armure : les Armures ont un nombre de PVs. Les dégâts réduisent d’abord les PVs de l’armure et ensuite ceux de votre personnage. Lorsque ceux-ci sont épuisés, l’Armure reste brisée jusqu’à ce qu’elle soit réparée ou remplacée.

: les Armures ont un nombre de PVs. Les dégâts réduisent d’abord les PVs de l’armure et ensuite ceux de votre personnage. Lorsque ceux-ci sont épuisés, l’Armure reste brisée jusqu’à ce qu’elle soit réparée ou remplacée. Ennemis : Tous les ennemis ont un nombre de PVs et une liste d’Attaques, chacunes avec sa propre Valeur de dégâts. À 0 PVs, retirez-les du jeu.

La durée d’un tour vous permet de faire une action (blesser un ennemi, lancer un sort, battre en retraite, etc.) et bouger de l’autre côté d’une pièce.

Les ennemis, quant à eux, ne roulent pas de dés.

Attaquer : Effectuez un Jet pour blesser un ennemi. Si vous réussissez, infligez des dégâts égaux à la Valeur de dégâts de votre arme. Pour les dangers et les sorts qui n’en ont pas, donnez une valeur juste selon la situation.

: Effectuez un Jet pour blesser un ennemi. Si vous réussissez, infligez des dégâts égaux à la Valeur de dégâts de votre arme. Pour les dangers et les sorts qui n’en ont pas, donnez une valeur juste selon la situation. Se défendre : Faites un jet de Défense pour vous protéger d’une attaque. Si vous échouez, subissez des dégâts égaux à la Valeur de dégâts de l’Attaque.

Rétablissement

Repos court : Quelques minutes de répit rétablissent toute votre Endurance et vos PVs. Vous reposer peut gaspiller du temps ou attirer du danger.

: Quelques minutes de répit rétablissent toute votre Endurance et vos PVs. Vous reposer peut gaspiller du temps ou attirer du danger. Repos Complet : Une semaine à l’abri et en sécurité vous redonne toute votre Endurance, vos PVs et vos Attributs.

Avancements

Suite à un jalon majeur dans l’histoire, roulez 3D ; Chaque Succès augmente vos PVs de 1. Roulez ensuite 2D ; si vous avez au moins 1 Succès, augmentez un Attribut de 1, max. 6.

Sorts

Votre personnage peut lancer un nombre de sorts par jour égal à sa Volonté actuelle pourvu qu’iel connait déjà le sort, ou a en sa possession le bon parchemin ou livre.

Pour lancer un sort, faites un Jet de Volonté.

1 Succès ou + : Le sort prend forme et son effet est activé.

: Le sort prend forme et son effet est activé. 0 Succès : Vous perdez le contrôle de votre sort. Faites un jet de Défense pour le contenir. Si vous échouez, gagnez la Condition Fatigué.

Jets de hasard

Lorsque le résultat d’un événement ou d’une action est incertain, vous pouvez faire un jet de Hasard. Posez une question en oui ou non, et roulez ensuite un nombre de dés basé sur les probabilités d’une réponse positive.

Si c’est probable, roulez 3D (ou 4D si c’est presque certain).

Si ça semble égal, roulez 2D.

Si ça semble peu probable roulez 1D (ou 0D si les chances sont minces).

Vous pouvez aussi utiliser un Attribut comme base pour votre jet si l’une des capacités de votre personnage peut influencer le résultat. Si deux partis s’opposent, roulez pour chacun d’eux et comparez le nombre de Succès pour savoir qui l’emporte.

1 Succès ou + : La réponse est oui et les Succès additionnels augmentent l’effet.

: La réponse est oui et les Succès additionnels augmentent l’effet. 0 Succès : La réponse est non.

Réserves

Une Réserve (Rés.) est un ensemble de dés (2D, 4D ou 6D) qui sont roulés au cours d’une partie pour suivre le temps, les événements imminents et les ressources. Après l’avoir roulée, celle-ci est réduite d’un dé pour chaque Échec, mais jamais plus bas que sa limite, normalement 2.

Lorsqu’elle est vide, la fiction change et la Réserve est effacée. Utilisez les Réserves pour suivre l’épuisement d’un Objet, l’usure des Armes, le déclenchement d’un danger, la réussite d’un objectif de faction, etc.

Jets de confrontations

Alors que votre personnage explore des endroits dangereux ou voyage à pied, iel peut faire des rencontres inattendues. Chaque fois qu’iel s’arrête pour se reposer, fouiller une zone ou faire n’importe quoi qui pourrait attirer l’attention, faites un jet de Confrontation en roulant un nombre de dés basé sur les probabilités de faire une rencontre. Si vous n’êtes pas certain, roulez 1D.

1 Succès ou + : Il y a des signes de présence. Créez une Réserve de 2D, et roulez-la en dévoilant les événements. Lorsqu’elle est vide, votre personnage fait une rencontre.

: Il y a des signes de présence. Créez une Réserve de 2D, et roulez-la en dévoilant les événements. Lorsqu’elle est vide, votre personnage fait une rencontre. 0 Succès : Votre personnage ne trouve aucun signe.

Jets de réaction

Lors d’une confrontation avec un personnage ou une créature dont la réaction est incertaine, faites un jet de Réaction en roulant un nombre de dés selon la nature de la rencontre. Si vous n’êtes pas certain, roulez 1D.

1 Succès ou + : approchable et amical·e. Un plus grand nombre de Succès augmente son hospitalité.

: approchable et amical·e. Un plus grand nombre de Succès augmente son hospitalité. 0 Succès : indifférent·e, peu amical·e ou même hostile.

Guides

Guides de jeu

Guide du modérateur

Décrivez le monde de façon honnête et concrète. Révélez le danger avant qu’il frappe pour que les joueurs aient le temps de réagir. Laissez les joueurs bien préparés et qui usent de stratégies astucieuses réussir. Ne demandez des jets que s’il y a un risque ou une incertitude. Lorsqu’un Jet échoue et qu’il y a un danger, demandez des jets de Défense pour voir si les personnages évitent la menace. Maintenez le suspense avec des choix importants qui remodèlent l’univers au fil du temps. Partagez la vedette, enfreignez les règles lorsque nécessaire, faites confiance à votre jugement et restez constant.

Guide du joueur

Interagissez avec l’univers en portant attention, en posant des questions et en priorisant la fiction avant les règles. Collaborez avec les autres. Évitez les combats, combinez tous vos avantages et faites ce que vous devez pour survivre. Faites avancer l’histoire et jouez pour en savoir plus.

Communauté

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Ce jeu est Boundless

Ce jeu est disponible sous licence ouverte, comme montré ci-dessous, ce qui vous permet de distribuer et de modifer le texte à l’intérieur des limites de la licence.

Pour faire votre propre jeu Boundless, mentionnez-nous comme suit:

Ce produit est basé sur Boundless, publié par Fari RPGs (https://farirpgs.com/), développé et écrit par René-Pier Deshaies-Gélinas, et est autorisé sous l’Open RPG Creative License. Ce produit est autorisé sous la licence ORC détenue dans la Bibliothèque du Congrès au TX 9-307-067 et disponible en ligne à divers endroits, y compris www.azoralaw.com/orclicense et autres. Toutes les garanties sont exclues comme indiqué dans celles-ci.

Pour en savoir plus, visitez farirpgs.com/boundless.

Traduit de l’anglais par Jo Sévigny.