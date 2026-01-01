Boundless RPG (Português Brasileiro)

Você encontrará abaixo a tradução completa das regras do Boundless. Você também pode baixar a versão PDF gratuita do jogo no Ko-fi:

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Traduzido por V.V. https://ko-fi.com/syscrash

Conceitos Básicos

Este jogo usa dados de seis lados (ou D). Ao rolar os dados, cada 5 ou 6 é um Acerto; outros resultados são Falhas. Se precisar rolar 0D, role 1D, mas só 6 será um Acerto.

Criação de Personagem

Atributos

Atributos representam o quão capaz de lidar com ações arriscadas seu personagem é. Eles são:

Força : Fortitude, robustez e ataques corpo-a-corpo.

: Fortitude, robustez e ataques corpo-a-corpo. Destreza : Fineza, agilidade e ataques a distância.

: Fineza, agilidade e ataques a distância. Vontade: Carisma, foco, magias e feitiçaria.

Role 4D para cada Atributo; cada Acerto adiciona 1 a sua pontuação. Você pode trocar a pontuação de dois Atributos a sua escolha. Se o total dos Atributos for inferior a 3, recomece.

Vigor

O Vigor representa a capacidade do seu personagem de aguentar esforço físico ou mental. Comece com 6 de Vigor.

Pontos de Guarda

Pontos de Guarda (PG) são uma medida da capacidade do seu personagem de evitar Dano potencialmente letal. Comece com PG igual a 2 + sua pontuação de Força.

Itens e Condições

Itens são o equipamento que seu personagem carrega. Comece com 3 Itens de sua escolha e um amuleto pessoal da sorte.

Seu personagem tem 10 Espaços. A maioria dos Itens ocupa 1 Espaço, os pequenos não contam e os volumosos ocupam 2.

Quando afetado por Condições como exaustão, doença, fome, envenenamento, etc., preencha um Espaço com o nome da Condição. Se não houver Espaço livre, descarte um Item. Condições podem piorar e ocupar mais Espaços com o tempo. Enquanto estiver afetado por uma Condição, seu personagem não pode recuperar Vigor, PG ou Atributos. Condições só podem ser curadas através da narrativa.

Se todos os Espaços forem preenchidos, seu personagem fica com 1 PG. Se mais da metade for preenchida, ele desmaia.

Sorte (Opcional)

Comece toda sessão com 1 de Sorte. Role 2D (4D se estiver jogando sozinho), e cada Acerto adiciona 1 de Sorte extra. Use ou doe 1 de Sorte para refazer uma rolagem, dobrar o Dano de um ataque, ou fazer uma ação extra em combate.

Regras Básicas

Testes

Quando seu personagem fizer algo desafiador, avalie se a ação envolve riscos. Um plano inteligente, o Item certo ou a ajuda de um aliado podem eliminar esse risco, permitindo que seu personagem alcance o sucesso sem rolar dados.

Se a ação ainda for considerada arriscada, role um número de dados igual ao Atributo mais relevante (Força, Destreza, Vontade) para fazer um Teste. Você também pode gastar qualquer quantia de Vigor; cada ponto adiciona 1D a rolagem.

Se precisar rolar 0D, role 1D, mas apenas 6 conta como Acerto.

1+ Acertos : Seu personagem tem sucesso na ação.

: Seu personagem tem sucesso na ação. 0 Acertos: Seu personagem falha na ação.

Tarefas mais difíceis podem precisar de mais Acertos para ter sucesso no Teste, a depender da situação.

Salvaguarda

Falhas em Testes ou outros eventos na ficção podem ativar consequências como sofrer Dano, ganhar Condições ou até mesmo levar a morte, se morrer for uma possibilidade.

Se evitar uma consequência ainda for possível, faça uma Salvaguarda ao rolar um número de dados igual ao Vigor restante do seu personagem.

Se precisar rolar 0D, role 1D, mas apenas 6 conta como Acerto.

1+ Acertos : Seu personagem evita a consequência.

: Seu personagem evita a consequência. 0 Acertos: Seu personagem sofre a consequência.

Após rolar, reduza o Vigor do personagem em 1 por cada Falha, até um máximo de 2. Consequências mais perigosas podem aumentar a quantidade de Acertos necessários para Resistir com sucesso, a depender da situação.

Dano & Salvaguarda Contra a Morte

Quando seu personagem sofre Dano, ele perde um número igual de PG. Ao chegar em 0 PG, ele está em perigo crítico e você precisa rolar um número de dados igual a Força atual do personagem em uma Salvaguarda Contra a Morte.

Se precisar rolar 0D, role 1D, mas apenas 6 conta como Acerto.

1+ Acertos : Seu personagem está ferido, mas sobrevive.

: Seu personagem está ferido, mas sobrevive. 0 Acertos: Seu personagem desmaia, e, sem ajuda, morrerá.

Após rolar, reduza a pontuação de Força do personagem em 1 por cada Falha, até um máximo de 2. Pontuações de Atributo não podem cair para menos que 0. Sofrer Dano com 0 PG causa outra Salvaguarda Contra a Morte.

Combate

No início de cada rodada, todos os participantes rolam 1D de iniciativa e agem na ordem do maior resultado ao menor.

Inimigos agem primeiro em empates, e quem é pego de surpresa age por último. Jogadores que ainda não agiram em seus turnos podem trocar seus dados de iniciativa entre si.

Armas : Armas tem um Nível de Dano e causam esse número de Dano quando usadas para ferir um inimigo.

: Armas tem um Nível de Dano e causam esse número de Dano quando usadas para ferir um inimigo. Armadura : Armadura tem um valor de PG. Dano reduz o PG dela primeiro, e depois o do personagem. Quando zerada, ela segue quebrada até ser consertada ou substituída na ficção.

: Armadura tem um valor de PG. Dano reduz o PG dela primeiro, e depois o do personagem. Quando zerada, ela segue quebrada até ser consertada ou substituída na ficção. Inimigos: Cada inimigo tem um valor de PG e um grupo de Ataques, cada um com seu Nível de Dano. Com 0 PG, eles são derrotados.

Um turno dura o suficiente para fazer uma ação (ferir um inimigo, usar magia, fugir, etc.) e percorrer os arredores.

Jogadores rolam para atacar e defender; inimigos nunca rolam.

Ataque : Faça um Teste para ferir um inimigo. Se obtiver sucesso, cause Dano igual ao Nível de Dano da Arma. Para perigos ou feitiços sem Nível de Dano, decida um valor justo para a situação.

: Faça um Teste para ferir um inimigo. Se obtiver sucesso, cause Dano igual ao Nível de Dano da Arma. Para perigos ou feitiços sem Nível de Dano, decida um valor justo para a situação. Defesa: Faça uma Salvaguarda para resistir a um ataque. Se falhar, sofra Dano igual ao Nível de Dano da Arma.

Recuperação

Descanso Curto : Parar por alguns minutos recupera todo Vigor e PG. Descansar gasta tempo e pode atrair inimigos.

: Parar por alguns minutos recupera todo Vigor e PG. Descansar gasta tempo e pode atrair inimigos. Repouso: Uma semana de segurança e abrigo recupera todo Vigor, PG e pontuações de Atributos.

Avanços

Após um grande marco na história, role 3D; cada Acerto aumenta os PGs máximos do seu personagem em 1. Depois, role 2D; se tiver ao menos 1 Acerto, aumente a pontuação de um Atributo a sua escolha em 1, até um máximo de 6.

Feitiços

Seu personagem pode usar um número de feitiços por dia igual a sua pontuação atual de Vontade, desde que já saiba o feitiço ou tenha o pergaminho ou grimório apropriado.

Para usar um feitiço, faça um Teste de Vontade.

1+ Acertos : O feitiço toma forma e seu efeito é invocado.

: O feitiço toma forma e seu efeito é invocado. 0 Acertos: O feitiço sai do controle. Faça uma Salvaguarda para contê-lo; se falhar, uma Condição preencherá um Espaço.

Rolagens de Destino

Quando o resultado de um evento ou ação for incerto e você quiser simular um elemento de imprevisibilidade, faça uma Rolagem de Destino. Retrate a situação como uma pergunta de sim ou não, e então role um número de dados baseado no quão provável o resultado é na ficção.

Se parecer provável , role 3D (ou 4D se for quase certo ).

, role 3D (ou 4D se for ). Se parecer equilibrado , role 2D.

, role 2D. Se parecer improvável, role 1D (ou 0D se a chance for baixa).

Você também pode usar uma pontuação de Atributo como base se as habilidades de um personagem puderem influenciar o resultado. Em casos de oposição direta, role para cada lado e compare o número de Acertos para descobrir quem sai por cima.

1+ Acertos : A resposta é sim, e extras aumentam o efeito.

: A resposta é sim, e extras aumentam o efeito. 0 Acertos: A resposta é não.

Paradas

Uma Parada é um grupo de dados (2D, 4D, ou 6D) rolado ao longo do jogo para medir tempo, eventos iminentes e recursos. Depois de rolada, ela diminui em um dado para cada Falha, geralmente com um limite de 2 rebaixamentos.

Quando esvaziada, a ficção muda e a Parada é apagada. Use Paradas para acompanhar o esgotamento de Itens, o desgaste das Armas, gatilhos de perigo, objetivos de facções, etc.

Rolagens de Encontro

Conforme seu personagem explora locais perigosos ou viaja na superfície, ele pode esbarrar em encontros inesperados.

Ao parar para descansar, vasculhar uma área ou fazer qualquer coisa que chame atenção, faça uma Rolagem de Encontro, rolando um número de dados baseado na probabilidade de um encontro acontecer na ficção. Se for incerto, role 1D.

1+ Acertos : Seu personagem nota sinais de uma presença próxima. Crie uma Parada de 2D, e role ela com o desenrolar dos eventos. Quando ela esvaziar, o encontro ocorre.

: Seu personagem nota sinais de uma presença próxima. Crie uma Parada de 2D, e role ela com o desenrolar dos eventos. Quando ela esvaziar, o encontro ocorre. 0 Acertos: Seu personagem não encontra sinais recentes.

Rolagens de Reação

Ao encontrar um personagem não-jogador ou criatura cuja reação ao seu personagem é incerta, faça uma Rolagem de Reação, rolando um número de dados baseado na natureza do encontro. Se incerto, role 2D.

1+ Acertos : Eles são sociáveis ou amigáveis. Quanto mais Acertos rolar, mais receptivos eles serão.

: Eles são sociáveis ou amigáveis. Quanto mais Acertos rolar, mais receptivos eles serão. 0 Acertos: Eles são fechados ou hostis.

Diretrizes

Diretrizes de Jogo

Diretrizes do Moderador do Jogo

Descreva o mundo de modo concreto e honesto. Revele o perigo a tempo dos jogadores reagirem. Deixe que preparação ou jogadas sagazes tenham sucesso direto. Só peça Testes quando o perigo ou a incerteza forem reais. Quando Testes falharem ou o perigo surgir, use Salvaguardas para ver se os personagens podem evitar a ameaça. Mantenha a tensão viva com escolhas relevantes que podem afetar o mundo a longo prazo. Compartilhe os holofotes. Se precisar, adapte as regras às suas decisões, confie no seu julgamento e seja consistente.

Diretrizes do Jogador

Interaja com o mundo prestando atenção, fazendo perguntas e agindo através da ficção ao invés das regras. Colabore com os outros para chegar ao consenso. Evite lutas justas, use cada vantagem e faça de tudo para sobreviver. Mantenha a história em movimento e jogue para descobrir o que acontecerá.

Comunidade

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Este jogo é Boundless

Este jogo está disponível sob uma licença aberta, como descrito abaixo, permitindo que você distribua e modifique o texto dele dentro dos limites da licença.

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This product is based on the Boundless SRD, published by Fari RPGs (https://farirpgs.com/), developed and authored by René-Pier Deshaies-Gélinas, and is licensed for use under the Open RPG Creative License. This product is licensed under the ORC License held in the Library of Congress at TX 9-307-067 and available online at various locations including www.azoralaw.com/orclicense and others. All warranties are disclaimed as set forth therein.

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