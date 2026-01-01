Boundless RPG (Português Brasileiro)

Você encontrará abaixo a tradução completa das regras do Boundless. Você também pode baixar a versão PDF gratuita do jogo no Ko-fi:
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Traduzido por V.V. https://ko-fi.com/syscrash
Este jogo usa dados de seis lados (ou D). Ao rolar os dados, cada 5 ou 6 é um Acerto; outros resultados são Falhas. Se precisar rolar 0D, role 1D, mas só 6 será um Acerto.
Atributos representam o quão capaz de lidar com ações arriscadas seu personagem é. Eles são:
Role 4D para cada Atributo; cada Acerto adiciona 1 a sua pontuação. Você pode trocar a pontuação de dois Atributos a sua escolha. Se o total dos Atributos for inferior a 3, recomece.
O Vigor representa a capacidade do seu personagem de aguentar esforço físico ou mental. Comece com 6 de Vigor.
Pontos de Guarda (PG) são uma medida da capacidade do seu personagem de evitar Dano potencialmente letal. Comece com PG igual a 2 + sua pontuação de Força.
Itens são o equipamento que seu personagem carrega. Comece com 3 Itens de sua escolha e um amuleto pessoal da sorte.
Seu personagem tem 10 Espaços. A maioria dos Itens ocupa 1 Espaço, os pequenos não contam e os volumosos ocupam 2.
Quando afetado por Condições como exaustão, doença, fome, envenenamento, etc., preencha um Espaço com o nome da Condição. Se não houver Espaço livre, descarte um Item. Condições podem piorar e ocupar mais Espaços com o tempo. Enquanto estiver afetado por uma Condição, seu personagem não pode recuperar Vigor, PG ou Atributos. Condições só podem ser curadas através da narrativa.
Se todos os Espaços forem preenchidos, seu personagem fica com 1 PG. Se mais da metade for preenchida, ele desmaia.
Comece toda sessão com 1 de Sorte. Role 2D (4D se estiver jogando sozinho), e cada Acerto adiciona 1 de Sorte extra. Use ou doe 1 de Sorte para refazer uma rolagem, dobrar o Dano de um ataque, ou fazer uma ação extra em combate.
Quando seu personagem fizer algo desafiador, avalie se a ação envolve riscos. Um plano inteligente, o Item certo ou a ajuda de um aliado podem eliminar esse risco, permitindo que seu personagem alcance o sucesso sem rolar dados.
Se a ação ainda for considerada arriscada, role um número de dados igual ao Atributo mais relevante (Força, Destreza, Vontade) para fazer um Teste. Você também pode gastar qualquer quantia de Vigor; cada ponto adiciona 1D a rolagem.
Se precisar rolar 0D, role 1D, mas apenas 6 conta como Acerto.
Tarefas mais difíceis podem precisar de mais Acertos para ter sucesso no Teste, a depender da situação.
Falhas em Testes ou outros eventos na ficção podem ativar consequências como sofrer Dano, ganhar Condições ou até mesmo levar a morte, se morrer for uma possibilidade.
Se evitar uma consequência ainda for possível, faça uma Salvaguarda ao rolar um número de dados igual ao Vigor restante do seu personagem.
Se precisar rolar 0D, role 1D, mas apenas 6 conta como Acerto.
Após rolar, reduza o Vigor do personagem em 1 por cada Falha, até um máximo de 2. Consequências mais perigosas podem aumentar a quantidade de Acertos necessários para Resistir com sucesso, a depender da situação.
Quando seu personagem sofre Dano, ele perde um número igual de PG. Ao chegar em 0 PG, ele está em perigo crítico e você precisa rolar um número de dados igual a Força atual do personagem em uma Salvaguarda Contra a Morte.
Se precisar rolar 0D, role 1D, mas apenas 6 conta como Acerto.
Após rolar, reduza a pontuação de Força do personagem em 1 por cada Falha, até um máximo de 2. Pontuações de Atributo não podem cair para menos que 0. Sofrer Dano com 0 PG causa outra Salvaguarda Contra a Morte.
No início de cada rodada, todos os participantes rolam 1D de iniciativa e agem na ordem do maior resultado ao menor.
Inimigos agem primeiro em empates, e quem é pego de surpresa age por último. Jogadores que ainda não agiram em seus turnos podem trocar seus dados de iniciativa entre si.
Um turno dura o suficiente para fazer uma ação (ferir um inimigo, usar magia, fugir, etc.) e percorrer os arredores.
Jogadores rolam para atacar e defender; inimigos nunca rolam.
Após um grande marco na história, role 3D; cada Acerto aumenta os PGs máximos do seu personagem em 1. Depois, role 2D; se tiver ao menos 1 Acerto, aumente a pontuação de um Atributo a sua escolha em 1, até um máximo de 6.
Seu personagem pode usar um número de feitiços por dia igual a sua pontuação atual de Vontade, desde que já saiba o feitiço ou tenha o pergaminho ou grimório apropriado.
Para usar um feitiço, faça um Teste de Vontade.
Quando o resultado de um evento ou ação for incerto e você quiser simular um elemento de imprevisibilidade, faça uma Rolagem de Destino. Retrate a situação como uma pergunta de sim ou não, e então role um número de dados baseado no quão provável o resultado é na ficção.
Você também pode usar uma pontuação de Atributo como base se as habilidades de um personagem puderem influenciar o resultado. Em casos de oposição direta, role para cada lado e compare o número de Acertos para descobrir quem sai por cima.
Uma Parada é um grupo de dados (2D, 4D, ou 6D) rolado ao longo do jogo para medir tempo, eventos iminentes e recursos. Depois de rolada, ela diminui em um dado para cada Falha, geralmente com um limite de 2 rebaixamentos.
Quando esvaziada, a ficção muda e a Parada é apagada. Use Paradas para acompanhar o esgotamento de Itens, o desgaste das Armas, gatilhos de perigo, objetivos de facções, etc.
Conforme seu personagem explora locais perigosos ou viaja na superfície, ele pode esbarrar em encontros inesperados.
Ao parar para descansar, vasculhar uma área ou fazer qualquer coisa que chame atenção, faça uma Rolagem de Encontro, rolando um número de dados baseado na probabilidade de um encontro acontecer na ficção. Se for incerto, role 1D.
Ao encontrar um personagem não-jogador ou criatura cuja reação ao seu personagem é incerta, faça uma Rolagem de Reação, rolando um número de dados baseado na natureza do encontro. Se incerto, role 2D.
Descreva o mundo de modo concreto e honesto. Revele o perigo a tempo dos jogadores reagirem. Deixe que preparação ou jogadas sagazes tenham sucesso direto. Só peça Testes quando o perigo ou a incerteza forem reais. Quando Testes falharem ou o perigo surgir, use Salvaguardas para ver se os personagens podem evitar a ameaça. Mantenha a tensão viva com escolhas relevantes que podem afetar o mundo a longo prazo. Compartilhe os holofotes. Se precisar, adapte as regras às suas decisões, confie no seu julgamento e seja consistente.
Interaja com o mundo prestando atenção, fazendo perguntas e agindo através da ficção ao invés das regras. Colabore com os outros para chegar ao consenso. Evite lutas justas, use cada vantagem e faça de tudo para sobreviver. Mantenha a história em movimento e jogue para descobrir o que acontecerá.
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