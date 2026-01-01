Loot
Common Loot
> ACCESSING ./COMMON_LOOT.LOG . . . OK
|1D, 1D
|ITEM
|PRICE
|1-2.1
|RATION BRICKS
|10 CREDS
|1-2.2
|WATER TABS (5 USES)
|5 CREDS
|1-2.3
|PAIN SHOTS
|30 CREDS
|1-2.4
|AIR CANISTER
|20 CREDS
|1-2.5
|WORKWEAR
|120 CREDS
|1-2.6
|PROSTHETIC
|450 CREDS
|3-4.1
|SEAL FOAM
|20 CREDS
|3-4.2
|PHEROMONE SPRAY
|28 CREDS
|3-4.3
|KINESIS GLOVES
|275 CREDS
|3-4.4
|FLASHLIGHT
|25 CREDS
|3-4.5
|MAGBOOTS
|70 CREDS
|3-4.6
|VACSAFE TENT
|150 CREDS
|5-6.1
|MINI DRONE
|280 CREDS
|5-6.2
|DATA PAD
|140 CREDS
|5-6.3
|FUSION PATCH WELDER
|40 CREDS
|5-6.4
|SOLAR MATS (2)
|70 CREDS
|5-6.5
|PROXIMITY PINGER
|65 CREDS
|5-6.6
|VOICE SCRAMBLER
|55 CREDS
Weapons
> ACCESSING ./WEAPONS.LOG . . . OK
|1D, 1D
|WEAPON
|DAMAGE
|1-3.1
|THROWING WEAPON
|1D DMG
|1-3.2
|MELEE WEAPON
|1D+1 DMG
|1-3.3
|SHOCKROD/TRANQ GUN
|STUN 1D DMG
|1-3.4
|NAILGUN
|1D DMG
|1-3.5
|SHOTGUN
|1D DMG, CLOSE 1D+2 DMG
|1-3.6
|PULSE SMG
|1D+1 DMG
|4-6.1
|RAIL RIFLE
|1D+2 DMG
|4-6.2
|SNIPER RIFLE
|1D+2 DMG
|4-6.3
|CHAIN GUN
|SPREAD 1D+2 DMG
|4-6.4
|GRENADE
|SPREAD 1D+2 DMG
|4-6.5
|EXPLOSIVE CHARGE
|SPREAD 1D+2 DMG
|4-6.6
|FLAMETHROWER
|SPREAD 1D+2 DMG
Uncommon Loot
> ACCESSING ./UNCOMMON_LOOT.LOG . . . OK
|1D, 1D
|ITEM
|PRICE
|1-2.1
|SEALED BOTTLE OF BRANDY
|? CREDS
|1-2.2
|50 SMALL GEMSTONES
|? CREDS
|1-2.3
|ANTIQUE WATCH
|? CREDS
|1-2.4
|STASIS POD
|? CREDS
|1-2.5
|LEVIATHAN FLUID
|? CREDS
|1-2.6
|LAB-GRADE ELECTRONICS
|? CREDS
|3-4.1
|FTL DRIVE CORE
|? CREDS
|3-4.2
|LEVIATHAN SPAWN
|? CREDS
|3-4.3
|CACHE COORDINATES
|? CREDS
|3-4.4
|VOIDLIGHT PROTOTYPE
|? CREDS
|3-4.5
|GATE 9 SECURITY CODES
|? CREDS
|3-4.6
|UNIDENTIFIED BIOHAZARDS
|? CREDS
|5-6.1
|VOIDLIGHT FOCUS PRISM
|? CREDS
|5-6.2
|ANTIQUE STAR CHART
|? CREDS
|5-6.3
|CONCORD CLEARANCE BADGE
|? CREDS
|5-6.4
|ADVANCED MEDKIT
|? CREDS
|5-6.5
|NEURAL IMPLANT
|? CREDS
|5-6.6
|LEVIATHAN BONE SHARD
|? CREDS
Trinkets
> ACCESSING ./TRINKETS.LOG . . . OK
|TRINKETS (1D, 1D)
|1-3.1
|HAIR LOCK
|1-3.2
|WHISTLE
|1-3.3
|PATCH
|1-3.4
|MARBLE
|1-3.5
|NEEDLE
|1-3.6
|RIBBON
|4-6.1
|PAPER BOAT
|4-6.2
|BADGE
|4-6.3
|BLANK KEY
|4-6.4
|TOY
|4-6.5
|PHOTO
|4-6.6
|TINY BELL
|TRINKETS CONT. (1D, 1D)
|1-3.1
|BUTTON
|1-3.2
|WAX SEAL
|1-3.3
|CORD
|1-3.4
|DICE
|1-3.5
|SHELL
|1-3.6
|RING
|4-6.1
|LOCKET
|4-6.2
|BEAD
|4-6.3
|TOOTH
|4-6.4
|TASSEL
|4-6.5
|CHALK
|4-6.6
|TOKEN