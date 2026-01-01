Tables

Tables

VIRTUE (2D)
1-3.1BRAVE
1-3.2CAREFUL
1-3.3HONEST
1-3.4LOYAL
1-3.5PATIENT
1-3.6GENEROUS
4-6.1CALM
4-6.2CLEVER
4-6.3RELIABLE
4-6.4CURIOUS
4-6.5SELFLESS
4-6.6RESILIENT
FLAW (2D)
1-3.1RECKLESS
1-3.2STUBBORN
1-3.3VAIN
1-3.4COLD
1-3.5IMPULSIVE
1-3.6FEARFUL
4-6.1GREEDY
4-6.2DECEITFUL
4-6.3ARROGANT
4-6.4BITTER
4-6.5JEALOUS
4-6.6PARANOID
STATUS (2D)
2-3INFAMOUS
4-6DISREPUTABLE
7UNREMARKABLE
8-10WELL-KNOWN
11-12ICONIC
AGE (2D)
2-3YOUNG ADULT
4-6ADULT
7MIDDLE-AGED
8-10SENIOR
11-12N/A
FRAME (1D)
1WIRY
2STOCKY
3COMPACT
4LANKY
5STURDY
6AGILE
LOOK (2D)
1-2.1PLAIN
1-2.2WEATHERED
1-2.3SLEEK
1-2.4SCARRED
1-2.5GRIMY
1-2.6CLEAN
3-4.1GAUNT
3-4.2SOLID
3-4.3GLOWING
3-4.4PITTED
3-4.5SOOTY
3-4.6POLISHED
5-6.1TIRED
5-6.2ALERT
5-6.3HOLLOW
5-6.4RUGGED
5-6.5NEAT
5-6.6WORN
VOICE (1D)
1CALM
2GRAVELLY
3CLIPPED
4WARM
5FLAT
6SHARP

NPC

AGE (2D)
2-3YOUNG ADULT
4-6ADULT
7MIDDLE-AGED
8-10SENIOR
11-12N/A
ROLE (2D)
11CAPTAIN
12PILOT
13NAVIGATOR
14COMMS SPECIALIST
15SENSOR TECH
16SYSTEMS ENGINEER
21MECHANIC
22RIGGER
23QUARTERMASTER
24MEDIC
25SURGEON
26PARAMEDIC
31SCIENTIST
32XENOBIOLOGIST
33CYBERNETICIST
34AI TECH
35DATA TECH
36ARCHIVIST
41SECURITY OFFICER
42MARINE
43MERCENARY
44INVESTIGATOR
45INFILTRATOR
46BOUNTY HUNTER
51SMUGGLER
52COURIER
53BROKER
54FIXER
55PROSPECTOR
56SALVAGER
61DRONE PILOT
62SYNTH
63HAZMAT TECH
64VOIDLIGHT TECH
65CORP REP
66CHAPLAIN
LOOK (2D)
1-3.1STERN
1-3.2GRUNGY
1-3.3RICH
1-3.4PLAIN
1-3.5FANCY
1-3.6RUGGED
4-6.1TIDY
4-6.2ODD
4-6.3CASUAL
4-6.4TALL
4-6.5EXOTIC
4-6.6ELEGANT
DRIVE (2D)
1-3.1CURIOSITY
1-3.2GREED
1-3.3LOYALTY
1-3.4SURVIVAL
1-3.5AMBITION
1-3.6DUTY
4-6.1FAITH
4-6.2POWER
4-6.3PROTECTION
4-6.4KNOWLEDGE
4-6.5REVENGE
4-6.6FREEDOM

Name

2DFIRSTLASTALT LASTALT LAST
11AMINAKAELOKOYEVALE
12RAFAELNOVAPETROVPIKE
13SORAAERINTANAKAWILDER
14IDRISSORENHADDADCROSS
15MEINYLASINGHFLINT
16KAVYAJUNOALVAREZVOX
21LEIFARDAMENSAHBLANE
22ZAHRAKIRAKOWALSKIRAVEL
23TOMASIVODUBOISVOSS
24JAELALEO’NEILLSTONE
25NURAZAYAKIMKESTREL
26OMARMIRADUARTEARDEN
31PRIYAKENZONOVAKQUILL
32RENALIASAITOBRENNER
33KEITARAFIHASSANFROST
34MYLESSURIBIANCHINORTH
35IMANINADIRCOSTAKEPLER
36DIEGOTALAKOVACSARCHER
41HANAOONARAHMANMERCER
42YUSUFTYCHOISHIKAWAMORROW
43LIANVENOZTURKVEGA
44MARAYARAPETRESCUHARLOW
45TAREKENOMOREAUSTORM
46EDDAROHANIBRAHIMSABLE
51CYRUSSEFICHANDRAVANCE
52AYLANIKASILVARIDLEY
53MALIKTEOROSSICREST
54NIKOZURIABDALLADRAY
55SELENEBELENYAMAMOTOLOCKE
56JAHANORENPARKROOK
61RHEASACHANGUYENKADE
62KAITOLIRAORTEGASTARLING
63SORAYATAMSINOKAFORSTROUD
64ARUNFARIDKUZNETSOVCALDER
65LINHHYEKAURHOLT
66ZANESUNLOPEZHARK

The Gut

DISTRICT (2D)
1-2.1THE REACH: RELAY HUB, FIXERS
1-2.2SCRAPWELL: BAZAAR, SCAVENGED TECH
1-2.3LOCKROW: PRISON, QUARANTINE
1-2.4THE GLOW: BROTHELS, CLUBS, HOLOS
1-2.5PUMPWORK: WATER & RATION LINES
1-2.6THE GROWTH: HYDROPONICS, GROW ROOMS
3-4.1CHARGEYARD: VOIDLIGHT CHARGING, SWAPS
3-4.2BONEWRIGHT: AUG CLINIC, BLACK MARKET
3-4.3BACKSPLICE: MAINTENANCE TUNNELS
3-4.4THE FORGES: FACTORIES
3-4.5BRASSWATCH: PRIVATE SECURITY, WEALTHY
3-4.6LOWDECK: SLUMS
5-6.1GREASEHAVEN: SHIP REPAIRS, WORKSHOPS
5-6.2THE BLACK SPOT: PIT FIGHTS, BETS
5-6.3GATE 9: THE ONLY WAY OUT, SPACEDOCK
5-6.4EMBER ROW: FOOD STALLS, NIGHT GRILLS
5-6.5CHAINMARKET: CREDIT LOANS
5-6.6THE PIT: PATH TO THE LEVIATHAN
RUMOR AND EVENT (2D)
1-2.1A SEALED VAULT BLINDED THE CREW WHO OPENED IT
1-2.2BATTERIES FROM THE CHARGEYARD COME OUT WEAK
1-2.3A DOC TRADES AUGMENTS FOR A KILL CONTRACT
1-2.4A RATION TANK WAS STOLEN
1-2.5THE RICH IN BRASSWATCH ARE LEAVING THE GUT
1-2.6THINGS CRAWLED FROM THE BLACK SPOT AND KILLED
3-4.1GATE 9 IS CLOSE TO A FULL LOCKDOWN
3-4.2REPORTS OF A SHELL PARASITE IN ANOTHER STATION
3-4.3CHAINMARKET JUST DOUBLED OLD DEBTS OVERNIGHT
3-4.4PEOPLE ARE FALLING ILL, AND IT’S SPREADING
3-4.5LOWDECK GANGS TERRORIZING FOLKS IN BRASSWATCH
3-4.6TECH IN GREASEHAVEN MADE A VOIDLIGHT PROTOTYPE
5-6.1CONCORD AUDITORS ARRIVED WITH ARMED ESCORTS
5-6.2FIXER VANISHED AFTER BRAGGING ABOUT “THE MAP”
5-6.3A MEDPATCH BATCH WAS CUT WITH CHEAP FILLERS
5-6.4A TRANSPORT OF ACTUAL MEAT ARRIVED IN GATE 9
5-6.5THE LEVIATHAN IS DRASTICALLY CHANGING COURSE
5-6.6BRASSWATCH AIR SCRUBBERS FAILED FOR TWO HOURS

Faction

2DTYPEDOCTRINESTYLEMETHOD
11SCRAPPERSOPEN DATAMILITIADEBT BUYOUTS
12ENVOYDEBT FORGIVENESSAUTOCRACYEMBARGO
13TRADE GUILDMUTUAL AIDCARTEL COMPACTLEGAL LEVERAGE
14PIRATE CREWBEYOND SPECIESCOUNCILQUARANTINE
15WORKERS’ UNIONCONTAINMENTFAMILY SYNDICATEOATH BINDING
16AGRI COOPHUMAN-CENTRICOLIGARCHYBRIBERY
21MEGACORPQUARANTINE FIRSTFRANCHISEINFILTRATION
22MED ORDERPROFIT FIRSTUNIONIZEDCOVERT RESCUE
23MACHINE CELLMACHINE ASCENTFRACTAL CELLSESPIONAGE
24SECTOR MARSHALSRELIEF FIRSTCHAPTERHOUSEBLOCKADE
25TRADE MISSIONNEUTRALITYCLIENT STATEARBITRATION
26CLONE WORKSFREE TRADETRIUMVIRATEPUBLIC WORKS
31CARTELCLINICALMACHINE COUNCILBOUNTY HUNTS
32COURIER UNIONKNOWLEDGE IS POWERTECHNOCRACYMONOPOLY
33ARCHIVISTPERFECTDIRECTORATEMEDIATION
34SMUGGLER NETEXPANSION DRIVESECRET SOCIETYPROPAGANDA
35NAV GUILDWORKER UNITYPATROL FLEETRECRUITMENT
36RESEARCH DEPTDATA SOVEREIGNTYAI ADMINPRICE FIXING
41ROGUE INTEL UNITPILGRIM VOWSCOMMONS ASSEMBLYTARGETED STRIKE
42QUARANTINESECURITY FIRSTCHOIRSMUGGLING
43SYNDICATENATURE BALANCEPROXY GOVERNMENTSANCTIONS
44SHIPWRIGHTSANTI EXO THREATNOMAD FLEETEVACUATION
45DEBT BUREAUCORP LOYALTYBOARDASSET SEIZURE
46MONASTIC ORDERSALVAGE RIGHTSCOOPERATIVESALVAGE DIVING
51PORT AUTHCLOSED BORDERSCONCESSIONPRIVATEERING
52TERRAFORM DEPTOPEN TRANSITWARLORD DOMAINBRAINWASHING
53AI DIRECTORFUTURE SACRIFICEUNIONRITUALS
54TRANSIT OFFICEISOLATIONISTFRONT COMPANYTITHES
55REFUGEE COUNCILBIO SANCTITYEXPEDITION CORPSRAIDING
56CUSTODIAN DRONESSERVICE STIPENDCLAN HIERARCHYCONTRACT OVERSIGHT
61PILGRIM FLEETQUIET STEWARDSHIPTHEOCRACYCONTAINMENT
62ANARCH COLLECTIVEFREE COLONIESTASK FORCEDATA THEFT
63MINE COMBINEDEBT LAWSTATION GARRISONBLACKMAIL FILES
64BIOSEC DEPTLABOR REDEMPTIONCELL NETWORKTOLL SKIMMING
65SECURITY BUREAUPURGE HOSTILESMERITOCRACYSABOTAGE
66ARBITRATION COURTLIFE SANCTITYCOMMISSARSRELIEF AID

Events

2DFACTIONGOALMETHODPROBLEM
11SCAVENGERSAUTONOMYSMUGGLINGINSIDE JOB
12DIPLOMATSPROFITARBITRATIONLEGAL CHALLENGE
13RANGERSRECOGNITIONCOVERT RESCUEMETEOR SHOWER
14SMUGGLERSSAFE PASSAGEDEBT BUYOUTSQUARANTINE
15ARCHIVISTSJUSTICEPROPAGANDABROKEN RELAY
16HUNTERSINFLUENCEASSASSINATIONROGUE AI
21DOCKWORKERSCLEAN ESCAPEMARKET MONOPOLYDEBRIS FIELD
22PILOTSCONTROLLEGAL CLAIMMUTINY
23UNIONISTSDISCOVERYOATH BINDINGDATA BREACH
24PATROLAMNESTYBLACKMAILPUBLIC OUTCRY
25SCIENTISTSTERRITORYBLOCKADESHORTAGE
26REFUGEESALLIANCERECRUITMENTSANCTIONS
31CULTISTSSPECIMENSPRICE FIXINGJURISDICTION
32COURIERSPROTECTIONBOUNTY HUNTSBIOHAZARD
33ENGINEERSVENGEANCEMEDIATIONSABOTEUR
34MINERSFREEDOMESPIONAGEMEDIA STORM
35TRADERSSECRECYASSET SEIZUREBLACKOUT
36MONKSBLUEPRINTSBRIBERYEMBARGO
41SALVAGERSPOWERSHADOW BROKERINGSIGNAL JAM
42TECHNICIANSEXPANSIONSANCTIONSPLAGUE
43MEDICSSANCTUARYRAIDSFALSE INTELLIGENCE
44SEEKERSFUNDINGPUBLIC WORKSTIME LIMIT
45SECURITYHOSTAGESSABOTAGERADIATION
46ENVOYSJURISDICTIONDATA THEFTBLOCKADE
51PROSPECTORSARTIFACTINTIMIDATIONVACUUM BREACH
52ARTISANSDATA CACHEPRIVATEERINGSTORM SEASON
53SCRIBESLEVERAGETREATYPOWER LEAK
54CUSTODIANSREDEMPTIONINFILTRATIONSPY NETWORK
55FARMERSSTABILITYTOLL SKIMMINGEMBEZZLEMENT
56PIRATESACCESSEVACUATIONREACTOR QUENCH
61DRIFTERSPRESTIGECOERCIONDECOY TARGETS
62HEALERSRESOURCESQUARANTINESTRIKE
63NAVIGATORSIMMUNITYTRADE DEALPATENT HOLD
64SETTLERSPROOFRITUALSRIVAL CLAIM
65MERCENARIESSILENCEPROXY FORCEMALWARE
66PILGRIMSCOMPLIANCEEMBARGOCORRUPTION
POOL SIZE UNTIL IT HAPPENS (2D)2-5. P46-8. P69-12. P8
2-5. P46-8. P69-12. P8

Sector

2DMOODFUNCTIONFEATUREHAZARD
11DAMPARMORYALTARACID
12HUMMINGBARRACKSCONSOLESPORES
13STERILECHAPELTANKTREMOR
14FETIDCRYPTPORTALFLOOD
15LUMINOUSENGINESTATUEBLAZE
16FOSSILINFIRMARYTOMBCOLLAPSE
21SLICKLABORATORYGENERATORMOUTH
22CORRODEDARCHIVEANTENNATENDRILS
23PRESSURIZEDPRISONPUMPRADIATION
24TOXICTRADELENSVACUUM
25IRRADIATEDHANGARTURBINEPARASITE
26GLITCHEDNURSERYHATCHAMBUSH
31FUNGALDINING HALLLADDERBLIGHT
32STICKYSHRINECRANESTATIC
33FLESHYVAULTCOILBLACKOUT
34VEINEDRESERVOIRRAILLEAK
35BONYOBSERVATORYPITDECAY
36CRAMPEDWORKSHOPCAGEFROST
41VAULTEDFOUNDRYFILTERSMOKE
42POROUSCONSERVATORYPEDESTALSLUDGE
43SPIRALGREENHOUSEMONOLITHSWARM
44RIBBEDHATCHERYPRISMTHORNS
45LINEDREACTORBEACONMAGNETISM
46PULSINGBRIDGEFOUNTAINTOXIN
51STAGNANTCONTROL ROOMRACKVOID
52SMOKYCARGO BAYSCAFFOLDSHARDS
53FROZENDORMITORYSOCKETDROUGHT
54ARIDPANTRYPODHEAT
55STEAMYKITCHENCAPSULEMOLD
56GRITTYMORGUEWEBSPINES
61MAGNETICTHRONE ROOMTETHERBILE
62WEIGHTLESSCORRIDORCONDUITDARKNESS
63ECHOINGARENAFURNACEMUD
64SHADOWEDLIBRARYCHUTELURE
65BRITTLEATRIUMWHEELSUFFOCATION
66TREMBLINGSTAIRWELLTANKSURGE

Sector Cont.

2DDESIGNACTIVITYFORMSIGNS
11LEVERDRIPPINGCIRCULARFOOTPRINTS
12WHEELRUMBLINGHEXAGONALTRACKS
13KEYPADHUMMINGCROSSGROOVES
14VALVEHISSINGSPIRALSCRATCHES
15CRANKGRINDINGMAZECUTS
16PULLEYPULSINGBRANCHEDGOUGES
21PANELTHAWINGTERRACEDDEBRIS
22SWITCHFREEZINGSUNKENDENTS
23DIALCHURNINGELEVATEDCRACKS
24SOCKETLEAKINGTIEREDSTAINS
25PORTSEEPINGWALKWAYSMEARS
26SLOTTHROBBINGGALLERYDRIPS
31VENTCHANTINGBALCONYPUDDLES
32PUMPFEEDINGCATWALKSPLATTER
33HATCHBIRTHINGGANTRYASH
34SHUTTERPATROLLINGBRIDGESOOT
35LENSHUNTINGCAUSEWAYRUST
36SENSORSTALKINGPLATFORMSLIME
41NODENESTINGSHAFTMUCUS
42FUSEGROWINGTUNNELICICLES
43CIRCUITROTTINGROTUNDAWEB
44CONDUITCORRODINGWINGFIBERS
45SERVOCOLLAPSINGALCOVESFEATHERS
46PISTONFLOODINGNICHESSCALES
51TRIGGERVIBRATINGPILLAREDBONES
52OVERRIDESHUDDERINGARCHEDHUSKS
53LOCKSPARKINGBUTTRESSEDSHELLS
54LATCHSHORTINGTRUSSEDCARAPACE
55HANDLEVENTINGGRIDSPORES
56KEYPADSCANNINGHONEYCOMBEDPOLLEN
61CARD READERDECODINGCHAMBEREDGRAFFITI
62JACKPRINTINGNARROWGLYPHS
63PLUGBREEDINGBROADSYMBOLS
64SCANNERWEAVINGSLOPEDMARKERS
65BEACONGRAFTINGTILTEDTOTEMS
66THROTTLEEXTRACTINGUNEVENRESIDUE

Location

2DTYPEAUTHORITYASSETPROBLEM
11FREEPORTCONCORD ADMINFUELBLACKOUT
12OUTPOSTCONTRACTORWATERBLOCKADE
13RELAYSYNDICATEOXYGENQUARANTINE
14SHIPYARDCARTELEXOTIC MATERIALSSIEGE
15SCRAPYARDSMUGGLER CREWISOTOPESMUTINY
16DRYDOCKPIRATE CREWALLOYSUPRISING
21FUEL DEPOTWARLORDDATAPLAGUE
22QUARANTINE VESSELMERCENARY GROUPBLUEPRINTSINFESTATION
23LISTENING POSTUNIONMAPSRAID
24RESEARCH LABDOCKWORKERSBLACKMAILPIRACY
25ASTEROID MINEMONASTERYCONTRACTSSMUGGLING
26REFINERYCULTCREDITSSABOTAGE
31HYDROPONICS BAYPILGRIM CREWSALVAGEFAMINE
32HAB BLOCKARCHIVISTSRELICSSHORTAGE
33TERRAFORMERRESEARCH DIRECTORARTIFACTSRIOT
34SMELTERCO-OPSPECIMENSSTRIKE
35VAULTCOUNCILSAMPLESEVACUATION
36ARCHIVEAI GOVERNORBIOMASSEXODUS
41OBSERVATORYMACHINE COLLECTIVEGENE BANKSTANDOFF
42BEACONSHELL CONTAINMENTSPORESNEGOTIATION
43BELL GATEQUARANTINE BUREAUORGANSAUCTION
44COMMS ARRAYSECURITY BUREAUNANITESRESCUE
45DOCK RINGCIVILIAN ASSEMBLYMED SUPPLIESHUNT
46MONASTERYREFUGEE COMMITTEEMEDICINEPURSUIT
51DRIFTER COLONYSALVAGER GUILDPOWER CORESBREACH
52TRADE STATIONCOURIER GUILDDRIVE CORESDECOMPRESSION
53PRISON BARGEMINING CONSORTIUMBELL KEYSFIRE
54HOSPITAL SHIPTERRAFORM OFFICECATALYSTSLEAK
55COURIER NODEMEDICSCHEMICALSMELTDOWN
56WEATHER ARRAYNAVIGATOR LODGECOOLANTCONTAMINATION
61DEBRIS FIELDUNSFWEAPONSCOLLAPSE
62BIO FARMMARINE CORPSMUNITIONSADRIFT
63CLONE VATSENVOY OFFICEARMORABANDONED
64WAR PLATFORMROGUE AITOOLSTAKEOVER
65SHIP GRAVEYARDNO AUTHORITYFOODCOUP
66PILGRIM OUTPOSTCONTESTEDSEEDSPURGE

Loot Stash

2DCONTAINERCONTENTSECURITYCONDITION
11BONE CASKETID CHIPTIME LOCKCHITIN-PLATED
12SMUGGLER HOLDCREDITSGEOFENCE LOCKFOULED
13FALSE FLOORFUEL RODGATE SYNCCALCIFIED
14TOOL ROLLISOTOPE PELLETBELL KEY SYNCCORRODED
15MEDKITCATALYSTBEACON TAGHOT
16SAMPLE VIALMETAL INGOTTRIPWIRETAGGED
21CARGO PALLETRARE METALSTAMPER SCREWSTRACKED
22PRESSURIZED BARRELSPECIMEN JARTORSION BOLTSGEOFENCED
23ISOLATION BOXSPORE SAMPLEARC WELDDNA-LOCKED
24MAGNETIC CHESTRELICSMART WELDTIME-LOCKED
25SHIPPING DRUMBLUEPRINT CHIPSHOCK TRAPENCRYPTED
26MAINTENANCE PANELMAP FRAGMENTCRYO TRAPBOOBY-TRAPPED
31VENT DUCTBELL KEY FRAGMENTPOISON NEEDLEQUARANTINED
32DROP PODPOWER CELLDYE PACKRADIOACTIVE
33GEL SLEEVEOXYGEN CANISTERFOAM FLOODHAUNTED
34BIO COCOONWATER BRICKGAS JETLUCKY
35VACUUM SATCHELRATION PACKMICRODRONEPRISTINE
36PRESSURE CASEMEDKITAUTO TURRETFACTORY NEW
41LOCKERSTIM SHOTPIN LOCKSTERILE
42PANEL SAFEANTI-RAD DOSEPASSCODE LOCKPOLISHED
43BULKHEAD CACHEANTITOXINVOICE LOCKANTIQUE
44POWER CRATENANITE VIALPALM SCANNERMUSEUM-GRADE
45OXYGEN TANKAUTODOC KITRETINA SCANNERWEATHERED
46WATER BRICKSURGICAL TOOLSDNA LOCKSCORCHED
51COURIER CASEIMPLANT PARTSPHEROMONE LOCKPITTED
52FLIGHT CASEPROSTHETICHEAT SEALSCARRED
53CAPSULE STACKFILTER CARTRIDGEMAGNETIC SEALPATCHED
54SEALED CRATEHAZMAT SUITMAG LOCKJURY-RIGGED
55VACUUM LOCKERSEAL FOAMPRESSURE SEALLEAKY
56CRYO CANMULTITOOLVACUUM SEALWARPED
61HARD CASEPLASMA CUTTERCHEMICAL SEALMISALIGNED
62AMMO BOXDEMOLITION CHARGERESIN COATOFF-GASSED
63DATA COREBEACONCHITIN SHELLDUSTY
64RELIC CASESIGNAL BOOSTERBONE LATCHRATTLING
65STASIS CAPSULEDATA KEYMYCELIUM WEAVERESIN-SEALED
66RESIN PODCIPHER DRIVESTASIS FIELDMYCELIUM-PATCHED

Creature

2DFORMNATUREWANTFEATURE
11REPTILESTALKINGTO SCOUTBARBS
12VERMININTRUSIVETO HUNTTALONS
13SHAMBLERSCAVENGERTO NESTSIPHONS
14CRUSTACEANHOSTILETO LURENODULES
15LEECHPARANOIDTO DEFENDTUBE
16BUGANXIOUSTO SPREADBEAK
21SPIDERCURIOUSTO FORAGEARMOR
22BEASTWARYTO TRACKCLAWS
23WASPCOOPERATIVETO AMBUSHWHIP TAIL
24RAPTORRELENTLESSTO FEEDFRONDS
25BIOMECHNOCTURNALTO HIDESPINES
26PARASITETIMIDTO INCUBATECARAPACE
31MITESKITTISHTO MIGRATESEGMENTS
32OOZEFEARLESSTO GUARDFLAGELLA
33BIRDCUNNINGTO CLEANFRILL
34DRONEDECEPTIVETO COLONIZEGLANDS
35LEVIATHANPROTECTIVETO ABSORBBEAK
36BATBOLDTO HOARDSACS
41CEPHALOPODCALCULATINGTO SWARMCHITIN
42CONSTRUCTSUBMISSIVETO WATCHSUCKERS
43SWARMGREGARIOUSTO SEEKOCELLI
44SCARABLOYALTO REPAIRPINCERS
45HOUNDTERRITORIALTO TENDTENDRILS
46GELSOLITARYTO BREEDSACS
51BEARPROUDTO STALKLOBES
52SYMBIOTEPATIENTTO BURROWRIDGES
53PREDATORHUNGRYTO HARVESTSTINGER
54FUNGUSDOMINANTTO MERGEHOOKS
55EELCAUTIOUSTO INFECTMANDIBLES
56MANTISPLAYFULTO SALVAGEHORNS
61HYBRIDIRRITABLETO PATROLGILLS
62SERPENTFRENZIEDTO EXTRACTCREST
63JELLYGUARDEDTO BONDANTENNAE
64WORMDIURNALTO SURVEYCARAPACE
65BRUTELURKINGTO FLEEPLATES
66MYCELIUMAGGRESSIVETO INFESTFANGS

Creature Cont.

2DMOVEMENTATTACKDEFENSESENSE
11ORBITINGSTINGSHOCK RESISTANTHEAT SENSE
12GALLOPINGDRAINREFLECTIVELIGHT SENSE
13SCUTTLINGCRUSHPARRYMAGNETIC SENSE
14CLINGINGTRAMPLEQUILLSSMELL
15SLINKINGPIERCEHARD SHELLPRESSURE
16JETTINGIMPALEDECOYAWARENESS
21SLITHERINGCORRODEARMOREDSEISMIC
22PHASE SHIFTCUTSLIMEPROPRIOCEPTION
23WADINGGOREINSULATEDHEARING
24ROLLINGDRAINDORMANTEXTRASENSORY
25SKATINGBITEBURROWSMELL
26SOARINGLEECHADAPTIVELOW LIGHT
31SWIMMINGFREEZEREGENERATEULTRASOUND
32HOVERINGAMBUSHRETREATMOTION
33STRIDINGSLAMFIRE RESISTANTTHERMOSENSE
34SHAMBLINGCLAWCAMOUFLAGEEMPATHY
35BOUNDINGENTANGLESPINESULTRAVIOLET
36STALKINGBURNSMOKEECHOLOCATION
41CRAWLINGSPRAYMAGNETICMAGNETORECEPTION
42WRIGGLINGSHOCKSHIELDCLAIRVOYANCE
43DIVINGBLINDABSORBENTTELEPATHY
44LEAPINGCONSTRICTCARAPACEEMPATHY
45GLIDINGINFECTSWARMCHEMICAL SENSE
46DRIFTINGWEBPLATINGELECTRIC SENSE
51MARCHINGSPITINKEMPATHY
52TELEPORTINGSCREECHACID RESISTANTINFRARED
53PROWLINGSTUNREACTIVEBIOSCAN
54CLIMBINGLASHHARDENEDTASTE
55PADDLINGRENDQUILLSHEARING
56HOPPINGPOUNCEMOLTLONG SIGHT
61SKITTERINGBURROWSLIMYTACTILE
62SNEAKINGSTRANGLEELECTRICSIGHTLESS
63STRIDINGDAZZLESCALESBALANCE
64SWIMMINGSLASHBLOCKVIBRATION
65DRIFTINGBURNREGROWTHLIDAR
66GLIDINGGRAPPLESHELLTELEPATHY

Ship

2DCLASSPROFILEMODULEFEATURE
11PATROLHONEYCOMBSHIELD EMITTERCALCIFIED
12REPAIRCAGETRACTOR BEAMSTERILE
13CUTTERWEDGEGRAND SUITEPATCHED
14PRISON BARGEBULBOUSHYDROPONICSHAUNTED
15CARRIERSKELETALDECOY CHUTESUNMARKED
16SHUTTLENEEDLESHRINEPITTED
21DRONE CARRIERTRI-HULLRAILGUNQUARANTINED
22SMUGGLERY-FRAMESTEALTH PLATINGWEATHERED
23INTERCEPTORBRICKSURVEY KITFACTORY NEW
24MONASTERYRINGBELL KEY SAFEBLACKLISTED
25FREIGHTERSTREAMLINEDTORPEDO TUBESRATTLING
26GUNSHIPSHELLBACKCRYOPODSCLEANROOM
31DISPATCHOFFSETMINING LASERCURSED
32QUARANTINESPINDLEGRAPPLESFUNGAL PATCH
33PROSPECTORSHELLRELIC LOCKEROFF-GASSED
34MINESWEEPERTWIN-HULLCOMMS ARRAYFORGED TRANSPONDER
35TRAWLERRIBBEDDOCKING COLLARWELL-MAINTAINED
36RESEARCH SHIPCRESCENTPLASMA CUTTERLEAKY
41TOWBOATARROWHEADSENSOR MASTRESIN-SEALED
42SCOUTSEGMENTEDMEDBAYSMUGGLER-MARKED
43FRIGATEBOXSMUGGLER HOLDDUSTY
44PILGRIM SHIPFRAMECOILGUNPRISTINE
45SALVAGELONG SPINEABLATIVE PLATINGTAGGED
46SUPPLYBEVELEDMAG CLAMPSCORRODED
51CORVETTEBARGECOUNTERMEASURESCHITIN-PLATED
52LANDERMODULARDRONE BAYPOLISHED
53SCRAP BARGESPLICEDLABLUCKY
54BLOCKADE RUNNERLATTICELIFEPODSMISALIGNED
55HAULERHAMMERHEADWARP LOGFEARED
56FERRYSAUCERCOFFIN RACKSSCORCHED
61HOSPITALBIO MESHCARGO CRANESLIMED
62MINELAYERDELTAPOINT DEFENSEFAMOUS
63COURIERSPINETRAINING CENTERJURY-RIGGED
64TANKERDISCSALVAGE RIGFLAGGED
65TUGASYMMETRICBOARDING PORTSWARPED
66SURVEYORSKIFFHARPOON LAUNCHERSCARRED

Ship Name

2DADJECTIVENOUNOPT. LINKEROPT. SUFFIX
11UMBRALQUASAROF THE VERGER
12VALIANTWAYFAREROF IRONPRIME
13DISTANTBASTIONOF WINTERBETA
14OBSIDIANLANTERNOF SABLEH
15SWIFTPILGRIMOF DAWNOMEGA
16AZUREECHOOF THE GATEIII
21HIDDENVANGUARDOF AMBERA
22STARWARDAEGISOF JADEXI
23BRIGHTPEREGRINEOF MISTC
24RADIANTMERIDIANOF THE EXPANSEZ
25LUMINOUSDREAMOF DUSKVII
26DEEPWARDENOF THE LINEDELTA
31NOBLEARKOF COPPERK
32POLAROATHOF THE HORIZONX
33RESTLESSSPIREOF STONEALPHA
34STORMBOUNDCOMETOF THE WAYV
35STEADFASTKESTRELOF OBSIDIANS
36CRIMSONBEACONOF THE RIMG
41WANDERINGSOLACEOF SUMMERXII
42COBALTNOMADOF EMBERNULL
43WAYWARDBULWARKOF THE BRIDGEII
44STALWARTRESOLVEOF SPRINGE
45EMBERAURORAOF TWILIGHTT
46TWILIGHTSKYLARKOF ZENITHVI
51VIGILANTMARINEROF AZUREB
52IRONSPARROWOF ASHZERO
53BOLDPROMISEOF THE REACHIV
54VERDANTLUMENOF NIGHTSIGMA
55REMOTESENTINELOF GLASSM
56RESOLUTECOMPASSOF THE DEEPVIII
61IVORYCRESCENTOF TIDEI
62SOLARPINNACLEOF IVORYD
63LUNARHORIZONOF MERIDIANGAMMA
64GILDEDZENITHOF STARSF
65COLDOSPREYOF AUTUMNIX
66SILENTVENTUREOF THE VOIDL