|VIRTUE (2D)
|1-3.1
|BRAVE
|1-3.2
|CAREFUL
|1-3.3
|HONEST
|1-3.4
|LOYAL
|1-3.5
|PATIENT
|1-3.6
|GENEROUS
|4-6.1
|CALM
|4-6.2
|CLEVER
|4-6.3
|RELIABLE
|4-6.4
|CURIOUS
|4-6.5
|SELFLESS
|4-6.6
|RESILIENT
|FLAW (2D)
|1-3.1
|RECKLESS
|1-3.2
|STUBBORN
|1-3.3
|VAIN
|1-3.4
|COLD
|1-3.5
|IMPULSIVE
|1-3.6
|FEARFUL
|4-6.1
|GREEDY
|4-6.2
|DECEITFUL
|4-6.3
|ARROGANT
|4-6.4
|BITTER
|4-6.5
|JEALOUS
|4-6.6
|PARANOID
|STATUS (2D)
|2-3
|INFAMOUS
|4-6
|DISREPUTABLE
|7
|UNREMARKABLE
|8-10
|WELL-KNOWN
|11-12
|ICONIC
|AGE (2D)
|2-3
|YOUNG ADULT
|4-6
|ADULT
|7
|MIDDLE-AGED
|8-10
|SENIOR
|11-12
|N/A
|FRAME (1D)
|1
|WIRY
|2
|STOCKY
|3
|COMPACT
|4
|LANKY
|5
|STURDY
|6
|AGILE
|LOOK (2D)
|1-2.1
|PLAIN
|1-2.2
|WEATHERED
|1-2.3
|SLEEK
|1-2.4
|SCARRED
|1-2.5
|GRIMY
|1-2.6
|CLEAN
|3-4.1
|GAUNT
|3-4.2
|SOLID
|3-4.3
|GLOWING
|3-4.4
|PITTED
|3-4.5
|SOOTY
|3-4.6
|POLISHED
|5-6.1
|TIRED
|5-6.2
|ALERT
|5-6.3
|HOLLOW
|5-6.4
|RUGGED
|5-6.5
|NEAT
|5-6.6
|WORN
|VOICE (1D)
|1
|CALM
|2
|GRAVELLY
|3
|CLIPPED
|4
|WARM
|5
|FLAT
|6
|SHARP
|AGE (2D)
|2-3
|YOUNG ADULT
|4-6
|ADULT
|7
|MIDDLE-AGED
|8-10
|SENIOR
|11-12
|N/A
|ROLE (2D)
|11
|CAPTAIN
|12
|PILOT
|13
|NAVIGATOR
|14
|COMMS SPECIALIST
|15
|SENSOR TECH
|16
|SYSTEMS ENGINEER
|21
|MECHANIC
|22
|RIGGER
|23
|QUARTERMASTER
|24
|MEDIC
|25
|SURGEON
|26
|PARAMEDIC
|31
|SCIENTIST
|32
|XENOBIOLOGIST
|33
|CYBERNETICIST
|34
|AI TECH
|35
|DATA TECH
|36
|ARCHIVIST
|41
|SECURITY OFFICER
|42
|MARINE
|43
|MERCENARY
|44
|INVESTIGATOR
|45
|INFILTRATOR
|46
|BOUNTY HUNTER
|51
|SMUGGLER
|52
|COURIER
|53
|BROKER
|54
|FIXER
|55
|PROSPECTOR
|56
|SALVAGER
|61
|DRONE PILOT
|62
|SYNTH
|63
|HAZMAT TECH
|64
|VOIDLIGHT TECH
|65
|CORP REP
|66
|CHAPLAIN
|LOOK (2D)
|1-3.1
|STERN
|1-3.2
|GRUNGY
|1-3.3
|RICH
|1-3.4
|PLAIN
|1-3.5
|FANCY
|1-3.6
|RUGGED
|4-6.1
|TIDY
|4-6.2
|ODD
|4-6.3
|CASUAL
|4-6.4
|TALL
|4-6.5
|EXOTIC
|4-6.6
|ELEGANT
|DRIVE (2D)
|1-3.1
|CURIOSITY
|1-3.2
|GREED
|1-3.3
|LOYALTY
|1-3.4
|SURVIVAL
|1-3.5
|AMBITION
|1-3.6
|DUTY
|4-6.1
|FAITH
|4-6.2
|POWER
|4-6.3
|PROTECTION
|4-6.4
|KNOWLEDGE
|4-6.5
|REVENGE
|4-6.6
|FREEDOM
|2D
|FIRST
|LAST
|ALT LAST
|ALT LAST
|11
|AMINA
|KAEL
|OKOYE
|VALE
|12
|RAFAEL
|NOVA
|PETROV
|PIKE
|13
|SORA
|AERIN
|TANAKA
|WILDER
|14
|IDRIS
|SOREN
|HADDAD
|CROSS
|15
|MEI
|NYLA
|SINGH
|FLINT
|16
|KAVYA
|JUNO
|ALVAREZ
|VOX
|21
|LEIF
|ARDA
|MENSAH
|BLANE
|22
|ZAHRA
|KIRA
|KOWALSKI
|RAVEL
|23
|TOMAS
|IVO
|DUBOIS
|VOSS
|24
|JAE
|LALE
|O’NEILL
|STONE
|25
|NURA
|ZAYA
|KIM
|KESTREL
|26
|OMAR
|MIRA
|DUARTE
|ARDEN
|31
|PRIYA
|KENZO
|NOVAK
|QUILL
|32
|REN
|ALIA
|SAITO
|BRENNER
|33
|KEITA
|RAFI
|HASSAN
|FROST
|34
|MYLES
|SURI
|BIANCHI
|NORTH
|35
|IMANI
|NADIR
|COSTA
|KEPLER
|36
|DIEGO
|TALA
|KOVACS
|ARCHER
|41
|HANA
|OONA
|RAHMAN
|MERCER
|42
|YUSUF
|TYCHO
|ISHIKAWA
|MORROW
|43
|LIAN
|VEN
|OZTURK
|VEGA
|44
|MARA
|YARA
|PETRESCU
|HARLOW
|45
|TAREK
|ENO
|MOREAU
|STORM
|46
|EDDA
|ROHAN
|IBRAHIM
|SABLE
|51
|CYRUS
|SEFI
|CHANDRA
|VANCE
|52
|AYLA
|NIKA
|SILVA
|RIDLEY
|53
|MALIK
|TEO
|ROSSI
|CREST
|54
|NIKO
|ZURI
|ABDALLA
|DRAY
|55
|SELENE
|BELEN
|YAMAMOTO
|LOCKE
|56
|JAHAN
|OREN
|PARK
|ROOK
|61
|RHEA
|SACHA
|NGUYEN
|KADE
|62
|KAITO
|LIRA
|ORTEGA
|STARLING
|63
|SORAYA
|TAMSIN
|OKAFOR
|STROUD
|64
|ARUN
|FARID
|KUZNETSOV
|CALDER
|65
|LINH
|HYE
|KAUR
|HOLT
|66
|ZANE
|SUN
|LOPEZ
|HARK
|DISTRICT (2D)
|1-2.1
|THE REACH: RELAY HUB, FIXERS
|1-2.2
|SCRAPWELL: BAZAAR, SCAVENGED TECH
|1-2.3
|LOCKROW: PRISON, QUARANTINE
|1-2.4
|THE GLOW: BROTHELS, CLUBS, HOLOS
|1-2.5
|PUMPWORK: WATER & RATION LINES
|1-2.6
|THE GROWTH: HYDROPONICS, GROW ROOMS
|3-4.1
|CHARGEYARD: VOIDLIGHT CHARGING, SWAPS
|3-4.2
|BONEWRIGHT: AUG CLINIC, BLACK MARKET
|3-4.3
|BACKSPLICE: MAINTENANCE TUNNELS
|3-4.4
|THE FORGES: FACTORIES
|3-4.5
|BRASSWATCH: PRIVATE SECURITY, WEALTHY
|3-4.6
|LOWDECK: SLUMS
|5-6.1
|GREASEHAVEN: SHIP REPAIRS, WORKSHOPS
|5-6.2
|THE BLACK SPOT: PIT FIGHTS, BETS
|5-6.3
|GATE 9: THE ONLY WAY OUT, SPACEDOCK
|5-6.4
|EMBER ROW: FOOD STALLS, NIGHT GRILLS
|5-6.5
|CHAINMARKET: CREDIT LOANS
|5-6.6
|THE PIT: PATH TO THE LEVIATHAN
|RUMOR AND EVENT (2D)
|1-2.1
|A SEALED VAULT BLINDED THE CREW WHO OPENED IT
|1-2.2
|BATTERIES FROM THE CHARGEYARD COME OUT WEAK
|1-2.3
|A DOC TRADES AUGMENTS FOR A KILL CONTRACT
|1-2.4
|A RATION TANK WAS STOLEN
|1-2.5
|THE RICH IN BRASSWATCH ARE LEAVING THE GUT
|1-2.6
|THINGS CRAWLED FROM THE BLACK SPOT AND KILLED
|3-4.1
|GATE 9 IS CLOSE TO A FULL LOCKDOWN
|3-4.2
|REPORTS OF A SHELL PARASITE IN ANOTHER STATION
|3-4.3
|CHAINMARKET JUST DOUBLED OLD DEBTS OVERNIGHT
|3-4.4
|PEOPLE ARE FALLING ILL, AND IT’S SPREADING
|3-4.5
|LOWDECK GANGS TERRORIZING FOLKS IN BRASSWATCH
|3-4.6
|TECH IN GREASEHAVEN MADE A VOIDLIGHT PROTOTYPE
|5-6.1
|CONCORD AUDITORS ARRIVED WITH ARMED ESCORTS
|5-6.2
|FIXER VANISHED AFTER BRAGGING ABOUT “THE MAP”
|5-6.3
|A MEDPATCH BATCH WAS CUT WITH CHEAP FILLERS
|5-6.4
|A TRANSPORT OF ACTUAL MEAT ARRIVED IN GATE 9
|5-6.5
|THE LEVIATHAN IS DRASTICALLY CHANGING COURSE
|5-6.6
|BRASSWATCH AIR SCRUBBERS FAILED FOR TWO HOURS
|2D
|TYPE
|DOCTRINE
|STYLE
|METHOD
|11
|SCRAPPERS
|OPEN DATA
|MILITIA
|DEBT BUYOUTS
|12
|ENVOY
|DEBT FORGIVENESS
|AUTOCRACY
|EMBARGO
|13
|TRADE GUILD
|MUTUAL AID
|CARTEL COMPACT
|LEGAL LEVERAGE
|14
|PIRATE CREW
|BEYOND SPECIES
|COUNCIL
|QUARANTINE
|15
|WORKERS’ UNION
|CONTAINMENT
|FAMILY SYNDICATE
|OATH BINDING
|16
|AGRI COOP
|HUMAN-CENTRIC
|OLIGARCHY
|BRIBERY
|21
|MEGACORP
|QUARANTINE FIRST
|FRANCHISE
|INFILTRATION
|22
|MED ORDER
|PROFIT FIRST
|UNIONIZED
|COVERT RESCUE
|23
|MACHINE CELL
|MACHINE ASCENT
|FRACTAL CELLS
|ESPIONAGE
|24
|SECTOR MARSHALS
|RELIEF FIRST
|CHAPTERHOUSE
|BLOCKADE
|25
|TRADE MISSION
|NEUTRALITY
|CLIENT STATE
|ARBITRATION
|26
|CLONE WORKS
|FREE TRADE
|TRIUMVIRATE
|PUBLIC WORKS
|31
|CARTEL
|CLINICAL
|MACHINE COUNCIL
|BOUNTY HUNTS
|32
|COURIER UNION
|KNOWLEDGE IS POWER
|TECHNOCRACY
|MONOPOLY
|33
|ARCHIVIST
|PERFECT
|DIRECTORATE
|MEDIATION
|34
|SMUGGLER NET
|EXPANSION DRIVE
|SECRET SOCIETY
|PROPAGANDA
|35
|NAV GUILD
|WORKER UNITY
|PATROL FLEET
|RECRUITMENT
|36
|RESEARCH DEPT
|DATA SOVEREIGNTY
|AI ADMIN
|PRICE FIXING
|41
|ROGUE INTEL UNIT
|PILGRIM VOWS
|COMMONS ASSEMBLY
|TARGETED STRIKE
|42
|QUARANTINE
|SECURITY FIRST
|CHOIR
|SMUGGLING
|43
|SYNDICATE
|NATURE BALANCE
|PROXY GOVERNMENT
|SANCTIONS
|44
|SHIPWRIGHTS
|ANTI EXO THREAT
|NOMAD FLEET
|EVACUATION
|45
|DEBT BUREAU
|CORP LOYALTY
|BOARD
|ASSET SEIZURE
|46
|MONASTIC ORDER
|SALVAGE RIGHTS
|COOPERATIVE
|SALVAGE DIVING
|51
|PORT AUTH
|CLOSED BORDERS
|CONCESSION
|PRIVATEERING
|52
|TERRAFORM DEPT
|OPEN TRANSIT
|WARLORD DOMAIN
|BRAINWASHING
|53
|AI DIRECTOR
|FUTURE SACRIFICE
|UNION
|RITUALS
|54
|TRANSIT OFFICE
|ISOLATIONIST
|FRONT COMPANY
|TITHES
|55
|REFUGEE COUNCIL
|BIO SANCTITY
|EXPEDITION CORPS
|RAIDING
|56
|CUSTODIAN DRONES
|SERVICE STIPEND
|CLAN HIERARCHY
|CONTRACT OVERSIGHT
|61
|PILGRIM FLEET
|QUIET STEWARDSHIP
|THEOCRACY
|CONTAINMENT
|62
|ANARCH COLLECTIVE
|FREE COLONIES
|TASK FORCE
|DATA THEFT
|63
|MINE COMBINE
|DEBT LAW
|STATION GARRISON
|BLACKMAIL FILES
|64
|BIOSEC DEPT
|LABOR REDEMPTION
|CELL NETWORK
|TOLL SKIMMING
|65
|SECURITY BUREAU
|PURGE HOSTILES
|MERITOCRACY
|SABOTAGE
|66
|ARBITRATION COURT
|LIFE SANCTITY
|COMMISSARS
|RELIEF AID
|2D
|FACTION
|GOAL
|METHOD
|PROBLEM
|11
|SCAVENGERS
|AUTONOMY
|SMUGGLING
|INSIDE JOB
|12
|DIPLOMATS
|PROFIT
|ARBITRATION
|LEGAL CHALLENGE
|13
|RANGERS
|RECOGNITION
|COVERT RESCUE
|METEOR SHOWER
|14
|SMUGGLERS
|SAFE PASSAGE
|DEBT BUYOUTS
|QUARANTINE
|15
|ARCHIVISTS
|JUSTICE
|PROPAGANDA
|BROKEN RELAY
|16
|HUNTERS
|INFLUENCE
|ASSASSINATION
|ROGUE AI
|21
|DOCKWORKERS
|CLEAN ESCAPE
|MARKET MONOPOLY
|DEBRIS FIELD
|22
|PILOTS
|CONTROL
|LEGAL CLAIM
|MUTINY
|23
|UNIONISTS
|DISCOVERY
|OATH BINDING
|DATA BREACH
|24
|PATROL
|AMNESTY
|BLACKMAIL
|PUBLIC OUTCRY
|25
|SCIENTISTS
|TERRITORY
|BLOCKADE
|SHORTAGE
|26
|REFUGEES
|ALLIANCE
|RECRUITMENT
|SANCTIONS
|31
|CULTISTS
|SPECIMENS
|PRICE FIXING
|JURISDICTION
|32
|COURIERS
|PROTECTION
|BOUNTY HUNTS
|BIOHAZARD
|33
|ENGINEERS
|VENGEANCE
|MEDIATION
|SABOTEUR
|34
|MINERS
|FREEDOM
|ESPIONAGE
|MEDIA STORM
|35
|TRADERS
|SECRECY
|ASSET SEIZURE
|BLACKOUT
|36
|MONKS
|BLUEPRINTS
|BRIBERY
|EMBARGO
|41
|SALVAGERS
|POWER
|SHADOW BROKERING
|SIGNAL JAM
|42
|TECHNICIANS
|EXPANSION
|SANCTIONS
|PLAGUE
|43
|MEDICS
|SANCTUARY
|RAIDS
|FALSE INTELLIGENCE
|44
|SEEKERS
|FUNDING
|PUBLIC WORKS
|TIME LIMIT
|45
|SECURITY
|HOSTAGES
|SABOTAGE
|RADIATION
|46
|ENVOYS
|JURISDICTION
|DATA THEFT
|BLOCKADE
|51
|PROSPECTORS
|ARTIFACT
|INTIMIDATION
|VACUUM BREACH
|52
|ARTISANS
|DATA CACHE
|PRIVATEERING
|STORM SEASON
|53
|SCRIBES
|LEVERAGE
|TREATY
|POWER LEAK
|54
|CUSTODIANS
|REDEMPTION
|INFILTRATION
|SPY NETWORK
|55
|FARMERS
|STABILITY
|TOLL SKIMMING
|EMBEZZLEMENT
|56
|PIRATES
|ACCESS
|EVACUATION
|REACTOR QUENCH
|61
|DRIFTERS
|PRESTIGE
|COERCION
|DECOY TARGETS
|62
|HEALERS
|RESOURCES
|QUARANTINE
|STRIKE
|63
|NAVIGATORS
|IMMUNITY
|TRADE DEAL
|PATENT HOLD
|64
|SETTLERS
|PROOF
|RITUALS
|RIVAL CLAIM
|65
|MERCENARIES
|SILENCE
|PROXY FORCE
|MALWARE
|66
|PILGRIMS
|COMPLIANCE
|EMBARGO
|CORRUPTION
|POOL SIZE UNTIL IT HAPPENS (2D)
|2-5. P4
|6-8. P6
|9-12. P8
|2-5. P4
|6-8. P6
|9-12. P8
|2D
|MOOD
|FUNCTION
|FEATURE
|HAZARD
|11
|DAMP
|ARMORY
|ALTAR
|ACID
|12
|HUMMING
|BARRACKS
|CONSOLE
|SPORES
|13
|STERILE
|CHAPEL
|TANK
|TREMOR
|14
|FETID
|CRYPT
|PORTAL
|FLOOD
|15
|LUMINOUS
|ENGINE
|STATUE
|BLAZE
|16
|FOSSIL
|INFIRMARY
|TOMB
|COLLAPSE
|21
|SLICK
|LABORATORY
|GENERATOR
|MOUTH
|22
|CORRODED
|ARCHIVE
|ANTENNA
|TENDRILS
|23
|PRESSURIZED
|PRISON
|PUMP
|RADIATION
|24
|TOXIC
|TRADE
|LENS
|VACUUM
|25
|IRRADIATED
|HANGAR
|TURBINE
|PARASITE
|26
|GLITCHED
|NURSERY
|HATCH
|AMBUSH
|31
|FUNGAL
|DINING HALL
|LADDER
|BLIGHT
|32
|STICKY
|SHRINE
|CRANE
|STATIC
|33
|FLESHY
|VAULT
|COIL
|BLACKOUT
|34
|VEINED
|RESERVOIR
|RAIL
|LEAK
|35
|BONY
|OBSERVATORY
|PIT
|DECAY
|36
|CRAMPED
|WORKSHOP
|CAGE
|FROST
|41
|VAULTED
|FOUNDRY
|FILTER
|SMOKE
|42
|POROUS
|CONSERVATORY
|PEDESTAL
|SLUDGE
|43
|SPIRAL
|GREENHOUSE
|MONOLITH
|SWARM
|44
|RIBBED
|HATCHERY
|PRISM
|THORNS
|45
|LINED
|REACTOR
|BEACON
|MAGNETISM
|46
|PULSING
|BRIDGE
|FOUNTAIN
|TOXIN
|51
|STAGNANT
|CONTROL ROOM
|RACK
|VOID
|52
|SMOKY
|CARGO BAY
|SCAFFOLD
|SHARDS
|53
|FROZEN
|DORMITORY
|SOCKET
|DROUGHT
|54
|ARID
|PANTRY
|POD
|HEAT
|55
|STEAMY
|KITCHEN
|CAPSULE
|MOLD
|56
|GRITTY
|MORGUE
|WEB
|SPINES
|61
|MAGNETIC
|THRONE ROOM
|TETHER
|BILE
|62
|WEIGHTLESS
|CORRIDOR
|CONDUIT
|DARKNESS
|63
|ECHOING
|ARENA
|FURNACE
|MUD
|64
|SHADOWED
|LIBRARY
|CHUTE
|LURE
|65
|BRITTLE
|ATRIUM
|WHEEL
|SUFFOCATION
|66
|TREMBLING
|STAIRWELL
|TANK
|SURGE
|2D
|DESIGN
|ACTIVITY
|FORM
|SIGNS
|11
|LEVER
|DRIPPING
|CIRCULAR
|FOOTPRINTS
|12
|WHEEL
|RUMBLING
|HEXAGONAL
|TRACKS
|13
|KEYPAD
|HUMMING
|CROSS
|GROOVES
|14
|VALVE
|HISSING
|SPIRAL
|SCRATCHES
|15
|CRANK
|GRINDING
|MAZE
|CUTS
|16
|PULLEY
|PULSING
|BRANCHED
|GOUGES
|21
|PANEL
|THAWING
|TERRACED
|DEBRIS
|22
|SWITCH
|FREEZING
|SUNKEN
|DENTS
|23
|DIAL
|CHURNING
|ELEVATED
|CRACKS
|24
|SOCKET
|LEAKING
|TIERED
|STAINS
|25
|PORT
|SEEPING
|WALKWAY
|SMEARS
|26
|SLOT
|THROBBING
|GALLERY
|DRIPS
|31
|VENT
|CHANTING
|BALCONY
|PUDDLES
|32
|PUMP
|FEEDING
|CATWALK
|SPLATTER
|33
|HATCH
|BIRTHING
|GANTRY
|ASH
|34
|SHUTTER
|PATROLLING
|BRIDGE
|SOOT
|35
|LENS
|HUNTING
|CAUSEWAY
|RUST
|36
|SENSOR
|STALKING
|PLATFORM
|SLIME
|41
|NODE
|NESTING
|SHAFT
|MUCUS
|42
|FUSE
|GROWING
|TUNNEL
|ICICLES
|43
|CIRCUIT
|ROTTING
|ROTUNDA
|WEB
|44
|CONDUIT
|CORRODING
|WING
|FIBERS
|45
|SERVO
|COLLAPSING
|ALCOVES
|FEATHERS
|46
|PISTON
|FLOODING
|NICHES
|SCALES
|51
|TRIGGER
|VIBRATING
|PILLARED
|BONES
|52
|OVERRIDE
|SHUDDERING
|ARCHED
|HUSKS
|53
|LOCK
|SPARKING
|BUTTRESSED
|SHELLS
|54
|LATCH
|SHORTING
|TRUSSED
|CARAPACE
|55
|HANDLE
|VENTING
|GRID
|SPORES
|56
|KEYPAD
|SCANNING
|HONEYCOMBED
|POLLEN
|61
|CARD READER
|DECODING
|CHAMBERED
|GRAFFITI
|62
|JACK
|PRINTING
|NARROW
|GLYPHS
|63
|PLUG
|BREEDING
|BROAD
|SYMBOLS
|64
|SCANNER
|WEAVING
|SLOPED
|MARKERS
|65
|BEACON
|GRAFTING
|TILTED
|TOTEMS
|66
|THROTTLE
|EXTRACTING
|UNEVEN
|RESIDUE
|2D
|TYPE
|AUTHORITY
|ASSET
|PROBLEM
|11
|FREEPORT
|CONCORD ADMIN
|FUEL
|BLACKOUT
|12
|OUTPOST
|CONTRACTOR
|WATER
|BLOCKADE
|13
|RELAY
|SYNDICATE
|OXYGEN
|QUARANTINE
|14
|SHIPYARD
|CARTEL
|EXOTIC MATERIALS
|SIEGE
|15
|SCRAPYARD
|SMUGGLER CREW
|ISOTOPES
|MUTINY
|16
|DRYDOCK
|PIRATE CREW
|ALLOYS
|UPRISING
|21
|FUEL DEPOT
|WARLORD
|DATA
|PLAGUE
|22
|QUARANTINE VESSEL
|MERCENARY GROUP
|BLUEPRINTS
|INFESTATION
|23
|LISTENING POST
|UNION
|MAPS
|RAID
|24
|RESEARCH LAB
|DOCKWORKERS
|BLACKMAIL
|PIRACY
|25
|ASTEROID MINE
|MONASTERY
|CONTRACTS
|SMUGGLING
|26
|REFINERY
|CULT
|CREDITS
|SABOTAGE
|31
|HYDROPONICS BAY
|PILGRIM CREW
|SALVAGE
|FAMINE
|32
|HAB BLOCK
|ARCHIVISTS
|RELICS
|SHORTAGE
|33
|TERRAFORMER
|RESEARCH DIRECTOR
|ARTIFACTS
|RIOT
|34
|SMELTER
|CO-OP
|SPECIMENS
|STRIKE
|35
|VAULT
|COUNCIL
|SAMPLES
|EVACUATION
|36
|ARCHIVE
|AI GOVERNOR
|BIOMASS
|EXODUS
|41
|OBSERVATORY
|MACHINE COLLECTIVE
|GENE BANK
|STANDOFF
|42
|BEACON
|SHELL CONTAINMENT
|SPORES
|NEGOTIATION
|43
|BELL GATE
|QUARANTINE BUREAU
|ORGANS
|AUCTION
|44
|COMMS ARRAY
|SECURITY BUREAU
|NANITES
|RESCUE
|45
|DOCK RING
|CIVILIAN ASSEMBLY
|MED SUPPLIES
|HUNT
|46
|MONASTERY
|REFUGEE COMMITTEE
|MEDICINE
|PURSUIT
|51
|DRIFTER COLONY
|SALVAGER GUILD
|POWER CORES
|BREACH
|52
|TRADE STATION
|COURIER GUILD
|DRIVE CORES
|DECOMPRESSION
|53
|PRISON BARGE
|MINING CONSORTIUM
|BELL KEYS
|FIRE
|54
|HOSPITAL SHIP
|TERRAFORM OFFICE
|CATALYSTS
|LEAK
|55
|COURIER NODE
|MEDICS
|CHEMICALS
|MELTDOWN
|56
|WEATHER ARRAY
|NAVIGATOR LODGE
|COOLANT
|CONTAMINATION
|61
|DEBRIS FIELD
|UNSF
|WEAPONS
|COLLAPSE
|62
|BIO FARM
|MARINE CORPS
|MUNITIONS
|ADRIFT
|63
|CLONE VATS
|ENVOY OFFICE
|ARMOR
|ABANDONED
|64
|WAR PLATFORM
|ROGUE AI
|TOOLS
|TAKEOVER
|65
|SHIP GRAVEYARD
|NO AUTHORITY
|FOOD
|COUP
|66
|PILGRIM OUTPOST
|CONTESTED
|SEEDS
|PURGE
|2D
|CONTAINER
|CONTENT
|SECURITY
|CONDITION
|11
|BONE CASKET
|ID CHIP
|TIME LOCK
|CHITIN-PLATED
|12
|SMUGGLER HOLD
|CREDITS
|GEOFENCE LOCK
|FOULED
|13
|FALSE FLOOR
|FUEL ROD
|GATE SYNC
|CALCIFIED
|14
|TOOL ROLL
|ISOTOPE PELLET
|BELL KEY SYNC
|CORRODED
|15
|MEDKIT
|CATALYST
|BEACON TAG
|HOT
|16
|SAMPLE VIAL
|METAL INGOT
|TRIPWIRE
|TAGGED
|21
|CARGO PALLET
|RARE METALS
|TAMPER SCREWS
|TRACKED
|22
|PRESSURIZED BARREL
|SPECIMEN JAR
|TORSION BOLTS
|GEOFENCED
|23
|ISOLATION BOX
|SPORE SAMPLE
|ARC WELD
|DNA-LOCKED
|24
|MAGNETIC CHEST
|RELIC
|SMART WELD
|TIME-LOCKED
|25
|SHIPPING DRUM
|BLUEPRINT CHIP
|SHOCK TRAP
|ENCRYPTED
|26
|MAINTENANCE PANEL
|MAP FRAGMENT
|CRYO TRAP
|BOOBY-TRAPPED
|31
|VENT DUCT
|BELL KEY FRAGMENT
|POISON NEEDLE
|QUARANTINED
|32
|DROP POD
|POWER CELL
|DYE PACK
|RADIOACTIVE
|33
|GEL SLEEVE
|OXYGEN CANISTER
|FOAM FLOOD
|HAUNTED
|34
|BIO COCOON
|WATER BRICK
|GAS JET
|LUCKY
|35
|VACUUM SATCHEL
|RATION PACK
|MICRODRONE
|PRISTINE
|36
|PRESSURE CASE
|MEDKIT
|AUTO TURRET
|FACTORY NEW
|41
|LOCKER
|STIM SHOT
|PIN LOCK
|STERILE
|42
|PANEL SAFE
|ANTI-RAD DOSE
|PASSCODE LOCK
|POLISHED
|43
|BULKHEAD CACHE
|ANTITOXIN
|VOICE LOCK
|ANTIQUE
|44
|POWER CRATE
|NANITE VIAL
|PALM SCANNER
|MUSEUM-GRADE
|45
|OXYGEN TANK
|AUTODOC KIT
|RETINA SCANNER
|WEATHERED
|46
|WATER BRICK
|SURGICAL TOOLS
|DNA LOCK
|SCORCHED
|51
|COURIER CASE
|IMPLANT PARTS
|PHEROMONE LOCK
|PITTED
|52
|FLIGHT CASE
|PROSTHETIC
|HEAT SEAL
|SCARRED
|53
|CAPSULE STACK
|FILTER CARTRIDGE
|MAGNETIC SEAL
|PATCHED
|54
|SEALED CRATE
|HAZMAT SUIT
|MAG LOCK
|JURY-RIGGED
|55
|VACUUM LOCKER
|SEAL FOAM
|PRESSURE SEAL
|LEAKY
|56
|CRYO CAN
|MULTITOOL
|VACUUM SEAL
|WARPED
|61
|HARD CASE
|PLASMA CUTTER
|CHEMICAL SEAL
|MISALIGNED
|62
|AMMO BOX
|DEMOLITION CHARGE
|RESIN COAT
|OFF-GASSED
|63
|DATA CORE
|BEACON
|CHITIN SHELL
|DUSTY
|64
|RELIC CASE
|SIGNAL BOOSTER
|BONE LATCH
|RATTLING
|65
|STASIS CAPSULE
|DATA KEY
|MYCELIUM WEAVE
|RESIN-SEALED
|66
|RESIN POD
|CIPHER DRIVE
|STASIS FIELD
|MYCELIUM-PATCHED
|2D
|FORM
|NATURE
|WANT
|FEATURE
|11
|REPTILE
|STALKING
|TO SCOUT
|BARBS
|12
|VERMIN
|INTRUSIVE
|TO HUNT
|TALONS
|13
|SHAMBLER
|SCAVENGER
|TO NEST
|SIPHONS
|14
|CRUSTACEAN
|HOSTILE
|TO LURE
|NODULES
|15
|LEECH
|PARANOID
|TO DEFEND
|TUBE
|16
|BUG
|ANXIOUS
|TO SPREAD
|BEAK
|21
|SPIDER
|CURIOUS
|TO FORAGE
|ARMOR
|22
|BEAST
|WARY
|TO TRACK
|CLAWS
|23
|WASP
|COOPERATIVE
|TO AMBUSH
|WHIP TAIL
|24
|RAPTOR
|RELENTLESS
|TO FEED
|FRONDS
|25
|BIOMECH
|NOCTURNAL
|TO HIDE
|SPINES
|26
|PARASITE
|TIMID
|TO INCUBATE
|CARAPACE
|31
|MITE
|SKITTISH
|TO MIGRATE
|SEGMENTS
|32
|OOZE
|FEARLESS
|TO GUARD
|FLAGELLA
|33
|BIRD
|CUNNING
|TO CLEAN
|FRILL
|34
|DRONE
|DECEPTIVE
|TO COLONIZE
|GLANDS
|35
|LEVIATHAN
|PROTECTIVE
|TO ABSORB
|BEAK
|36
|BAT
|BOLD
|TO HOARD
|SACS
|41
|CEPHALOPOD
|CALCULATING
|TO SWARM
|CHITIN
|42
|CONSTRUCT
|SUBMISSIVE
|TO WATCH
|SUCKERS
|43
|SWARM
|GREGARIOUS
|TO SEEK
|OCELLI
|44
|SCARAB
|LOYAL
|TO REPAIR
|PINCERS
|45
|HOUND
|TERRITORIAL
|TO TEND
|TENDRILS
|46
|GEL
|SOLITARY
|TO BREED
|SACS
|51
|BEAR
|PROUD
|TO STALK
|LOBES
|52
|SYMBIOTE
|PATIENT
|TO BURROW
|RIDGES
|53
|PREDATOR
|HUNGRY
|TO HARVEST
|STINGER
|54
|FUNGUS
|DOMINANT
|TO MERGE
|HOOKS
|55
|EEL
|CAUTIOUS
|TO INFECT
|MANDIBLES
|56
|MANTIS
|PLAYFUL
|TO SALVAGE
|HORNS
|61
|HYBRID
|IRRITABLE
|TO PATROL
|GILLS
|62
|SERPENT
|FRENZIED
|TO EXTRACT
|CREST
|63
|JELLY
|GUARDED
|TO BOND
|ANTENNAE
|64
|WORM
|DIURNAL
|TO SURVEY
|CARAPACE
|65
|BRUTE
|LURKING
|TO FLEE
|PLATES
|66
|MYCELIUM
|AGGRESSIVE
|TO INFEST
|FANGS
|2D
|MOVEMENT
|ATTACK
|DEFENSE
|SENSE
|11
|ORBITING
|STING
|SHOCK RESISTANT
|HEAT SENSE
|12
|GALLOPING
|DRAIN
|REFLECTIVE
|LIGHT SENSE
|13
|SCUTTLING
|CRUSH
|PARRY
|MAGNETIC SENSE
|14
|CLINGING
|TRAMPLE
|QUILLS
|SMELL
|15
|SLINKING
|PIERCE
|HARD SHELL
|PRESSURE
|16
|JETTING
|IMPALE
|DECOY
|AWARENESS
|21
|SLITHERING
|CORRODE
|ARMORED
|SEISMIC
|22
|PHASE SHIFT
|CUT
|SLIME
|PROPRIOCEPTION
|23
|WADING
|GORE
|INSULATED
|HEARING
|24
|ROLLING
|DRAIN
|DORMANT
|EXTRASENSORY
|25
|SKATING
|BITE
|BURROW
|SMELL
|26
|SOARING
|LEECH
|ADAPTIVE
|LOW LIGHT
|31
|SWIMMING
|FREEZE
|REGENERATE
|ULTRASOUND
|32
|HOVERING
|AMBUSH
|RETREAT
|MOTION
|33
|STRIDING
|SLAM
|FIRE RESISTANT
|THERMOSENSE
|34
|SHAMBLING
|CLAW
|CAMOUFLAGE
|EMPATHY
|35
|BOUNDING
|ENTANGLE
|SPINES
|ULTRAVIOLET
|36
|STALKING
|BURN
|SMOKE
|ECHOLOCATION
|41
|CRAWLING
|SPRAY
|MAGNETIC
|MAGNETORECEPTION
|42
|WRIGGLING
|SHOCK
|SHIELD
|CLAIRVOYANCE
|43
|DIVING
|BLIND
|ABSORBENT
|TELEPATHY
|44
|LEAPING
|CONSTRICT
|CARAPACE
|EMPATHY
|45
|GLIDING
|INFECT
|SWARM
|CHEMICAL SENSE
|46
|DRIFTING
|WEB
|PLATING
|ELECTRIC SENSE
|51
|MARCHING
|SPIT
|INK
|EMPATHY
|52
|TELEPORTING
|SCREECH
|ACID RESISTANT
|INFRARED
|53
|PROWLING
|STUN
|REACTIVE
|BIOSCAN
|54
|CLIMBING
|LASH
|HARDENED
|TASTE
|55
|PADDLING
|REND
|QUILLS
|HEARING
|56
|HOPPING
|POUNCE
|MOLT
|LONG SIGHT
|61
|SKITTERING
|BURROW
|SLIMY
|TACTILE
|62
|SNEAKING
|STRANGLE
|ELECTRIC
|SIGHTLESS
|63
|STRIDING
|DAZZLE
|SCALES
|BALANCE
|64
|SWIMMING
|SLASH
|BLOCK
|VIBRATION
|65
|DRIFTING
|BURN
|REGROWTH
|LIDAR
|66
|GLIDING
|GRAPPLE
|SHELL
|TELEPATHY
|2D
|CLASS
|PROFILE
|MODULE
|FEATURE
|11
|PATROL
|HONEYCOMB
|SHIELD EMITTER
|CALCIFIED
|12
|REPAIR
|CAGE
|TRACTOR BEAM
|STERILE
|13
|CUTTER
|WEDGE
|GRAND SUITE
|PATCHED
|14
|PRISON BARGE
|BULBOUS
|HYDROPONICS
|HAUNTED
|15
|CARRIER
|SKELETAL
|DECOY CHUTES
|UNMARKED
|16
|SHUTTLE
|NEEDLE
|SHRINE
|PITTED
|21
|DRONE CARRIER
|TRI-HULL
|RAILGUN
|QUARANTINED
|22
|SMUGGLER
|Y-FRAME
|STEALTH PLATING
|WEATHERED
|23
|INTERCEPTOR
|BRICK
|SURVEY KIT
|FACTORY NEW
|24
|MONASTERY
|RING
|BELL KEY SAFE
|BLACKLISTED
|25
|FREIGHTER
|STREAMLINED
|TORPEDO TUBES
|RATTLING
|26
|GUNSHIP
|SHELLBACK
|CRYOPODS
|CLEANROOM
|31
|DISPATCH
|OFFSET
|MINING LASER
|CURSED
|32
|QUARANTINE
|SPINDLE
|GRAPPLES
|FUNGAL PATCH
|33
|PROSPECTOR
|SHELL
|RELIC LOCKER
|OFF-GASSED
|34
|MINESWEEPER
|TWIN-HULL
|COMMS ARRAY
|FORGED TRANSPONDER
|35
|TRAWLER
|RIBBED
|DOCKING COLLAR
|WELL-MAINTAINED
|36
|RESEARCH SHIP
|CRESCENT
|PLASMA CUTTER
|LEAKY
|41
|TOWBOAT
|ARROWHEAD
|SENSOR MAST
|RESIN-SEALED
|42
|SCOUT
|SEGMENTED
|MEDBAY
|SMUGGLER-MARKED
|43
|FRIGATE
|BOX
|SMUGGLER HOLD
|DUSTY
|44
|PILGRIM SHIP
|FRAME
|COILGUN
|PRISTINE
|45
|SALVAGE
|LONG SPINE
|ABLATIVE PLATING
|TAGGED
|46
|SUPPLY
|BEVELED
|MAG CLAMPS
|CORRODED
|51
|CORVETTE
|BARGE
|COUNTERMEASURES
|CHITIN-PLATED
|52
|LANDER
|MODULAR
|DRONE BAY
|POLISHED
|53
|SCRAP BARGE
|SPLICED
|LAB
|LUCKY
|54
|BLOCKADE RUNNER
|LATTICE
|LIFEPODS
|MISALIGNED
|55
|HAULER
|HAMMERHEAD
|WARP LOG
|FEARED
|56
|FERRY
|SAUCER
|COFFIN RACKS
|SCORCHED
|61
|HOSPITAL
|BIO MESH
|CARGO CRANE
|SLIMED
|62
|MINELAYER
|DELTA
|POINT DEFENSE
|FAMOUS
|63
|COURIER
|SPINE
|TRAINING CENTER
|JURY-RIGGED
|64
|TANKER
|DISC
|SALVAGE RIG
|FLAGGED
|65
|TUG
|ASYMMETRIC
|BOARDING PORTS
|WARPED
|66
|SURVEYOR
|SKIFF
|HARPOON LAUNCHER
|SCARRED
|2D
|ADJECTIVE
|NOUN
|OPT. LINKER
|OPT. SUFFIX
|11
|UMBRAL
|QUASAR
|OF THE VERGE
|R
|12
|VALIANT
|WAYFARER
|OF IRON
|PRIME
|13
|DISTANT
|BASTION
|OF WINTER
|BETA
|14
|OBSIDIAN
|LANTERN
|OF SABLE
|H
|15
|SWIFT
|PILGRIM
|OF DAWN
|OMEGA
|16
|AZURE
|ECHO
|OF THE GATE
|III
|21
|HIDDEN
|VANGUARD
|OF AMBER
|A
|22
|STARWARD
|AEGIS
|OF JADE
|XI
|23
|BRIGHT
|PEREGRINE
|OF MIST
|C
|24
|RADIANT
|MERIDIAN
|OF THE EXPANSE
|Z
|25
|LUMINOUS
|DREAM
|OF DUSK
|VII
|26
|DEEP
|WARDEN
|OF THE LINE
|DELTA
|31
|NOBLE
|ARK
|OF COPPER
|K
|32
|POLAR
|OATH
|OF THE HORIZON
|X
|33
|RESTLESS
|SPIRE
|OF STONE
|ALPHA
|34
|STORMBOUND
|COMET
|OF THE WAY
|V
|35
|STEADFAST
|KESTREL
|OF OBSIDIAN
|S
|36
|CRIMSON
|BEACON
|OF THE RIM
|G
|41
|WANDERING
|SOLACE
|OF SUMMER
|XII
|42
|COBALT
|NOMAD
|OF EMBER
|NULL
|43
|WAYWARD
|BULWARK
|OF THE BRIDGE
|II
|44
|STALWART
|RESOLVE
|OF SPRING
|E
|45
|EMBER
|AURORA
|OF TWILIGHT
|T
|46
|TWILIGHT
|SKYLARK
|OF ZENITH
|VI
|51
|VIGILANT
|MARINER
|OF AZURE
|B
|52
|IRON
|SPARROW
|OF ASH
|ZERO
|53
|BOLD
|PROMISE
|OF THE REACH
|IV
|54
|VERDANT
|LUMEN
|OF NIGHT
|SIGMA
|55
|REMOTE
|SENTINEL
|OF GLASS
|M
|56
|RESOLUTE
|COMPASS
|OF THE DEEP
|VIII
|61
|IVORY
|CRESCENT
|OF TIDE
|I
|62
|SOLAR
|PINNACLE
|OF IVORY
|D
|63
|LUNAR
|HORIZON
|OF MERIDIAN
|GAMMA
|64
|GILDED
|ZENITH
|OF STARS
|F
|65
|COLD
|OSPREY
|OF AUTUMN
|IX
|66
|SILENT
|VENTURE
|OF THE VOID
|L